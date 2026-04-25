Avanzan las obras en el nuevo tramo del paseo costero en Neuquén

Con el nuevo tramo la capital superará los 30 kilómetros de paseo costero. Foto: gentileza.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, recorrió las obras en el paseo costero sobre el río Neuquén. Los tres nuevos kilómetros, ubicados entre las calles Chocón y Aguado, muestran importantes avances.

«Estamos orgullosos de ser la ciudad con mayor extensión de paseo costero del país«, sostuvo el jefe comunal y aseguró que el tramo será inaugurado en el mes aniversario de la ciudad.

“Está avanzada la ejecución de los cordones cuneta, bicisenda y la senda peatonal, mientras las máquinas avanzan en la etapa final”, explicó Gaido.

La capital superará los 30 kilómetros de paseo costero con el nuevo tramo en construcción y se posicionará como la ciudad con mayor extensión de infraestructura de este estilo en el país.

El intendente también subrayó que una empresa local está realizando los trabajos con mano de obra neuquina, impactando en la economía y empleo de la región.

Así avanza el tramo que conectará Chocón y Aguado. Foto: gentileza.

Cómo continúa la obra sobre el río Neuquén

El proyecto de 3.000 metros ya tiene gran parte de la vereda construida y el cordón cuneta en su etapa final. En este momento están avanzando los trabajos en la bicisenda, mientras que en los próximos días comenzará la colocación de la carpeta asfáltica.

A su vez, progresa la instalación de la infraestructura complementaria. “Ya se están ejecutando las bases para las columnas de iluminación, y el mobiliario urbano, como bancos y cestos, se encuentra disponible para su pronta instalación”, señaló Gaido.

“Este paseo costero representa una economía del turismo que llegó para quedarse en la capital. Estamos orgullosos de ser la ciudad con mayor extensión de paseo costero del país”, finalizó.