Tres obreros heridos tras el colapso de una excavación en una obra pluvial cerca del Monumental

Tres trabajadores resultaron heridos este sábado luego de que se produjera un desmoronamiento en una obra en construcción en el barrio porteño de Núñez, mientras se realizaban tareas vinculadas a la instalación de un conducto pluvial.

El incidente ocurrió sobre la avenida Leopoldo Lugones, en el tramo comprendido entre el puente Labruna y la calle La Cachila. Según reconstruyó la Agencia Noticias Argentinas, una cuadrilla trabajaba en una excavación cuando cedió un sector de tierra de aproximadamente 2,20 metros de profundidad por 2 metros de ancho.

Al momento del derrumbe, tres operarios se encontraban dentro de la fosa, que en total tenía unos seis metros de ancho por tres de profundidad. Uno de ellos logró salir por sus propios medios y recibió asistencia médica en el lugar, mientras que los otros dos quedaron atrapados desde los hombros hacia abajo, aunque permanecieron conscientes durante todo el operativo.

El rescate fue llevado adelante por los Bomberos de la Ciudad junto con el SAME, que desplegó seis ambulancias y un helicóptero sanitario. Tras ser liberados, los trabajadores fueron trasladados de urgencia al Hospital Pirovano: uno por vía aérea y el otro en ambulancia.

Las causas del derrumbe aún se encuentran bajo investigación, mientras se evalúan las condiciones de seguridad en las que se desarrollaba la obra.

Con información de N.A.