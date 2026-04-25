Cierran el paso en un cruce de la Avenida Mosconi: las calles inhabilitadas por este fin de semana en Neuquén

Un corte total de tránsito afectará este fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de abril, la circulación en un cruce de la Avenida Mosconi de Neuquén capital por el avance de la obra vial. La medida obligará a los conductores a utilizar desvíos por calles alternativas habilitadas en la zona.

Desde el Municipio informaron que el cruce afectado será el de las calle Chubut y Gran Avenida. El mismo estará cerrado al tránsito, pero se prevé su reapertura para el día lunes.

Obras en Avenida Mosconi: cómo sigue el proyecto

El Ejecutivo municipal informó que en el punto que estará cerrado este fin de semana «se ejecutará una etapa técnica determinante de la obra: el descenso del nivel de la calzada a subrasante».

Explicaron que el procedimiento es clave para «establecer las alturas definitivas antes de avanzar con la colocación de las capas estructurales».

Los cruces en calle Chaneton, Don Bosco, Olascoaga y Bahía Blanca continuarán funcionando con normalidad.