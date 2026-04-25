Detuvieron en Bariloche a un hombre que disparó contra la Policía durante un operativo

Tras el ataque, el individuo se dio a la fuga a bordo de una motocicleta.

Un hombre fue detenido en el barrio Municipal de San Carlos de Bariloche luego de efectuar disparos contra personal de la Policía de Río Negro que realizaba tareas de inteligencia en la zona.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió cuando los uniformados llevaban adelante un procedimiento y el sospechoso exhibió un arma de fuego, efectuando varias detonaciones en dirección a los efectivos. A pesar de la gravedad del episodio, no se registraron personas heridas.

Detenido tras disparar contra la Policía en medio de un operativo

Tras el ataque, el individuo se dio a la fuga a bordo de una motocicleta, pero fue interceptado minutos después por los agentes y quedó detenido. En el operativo también se secuestró el rodado utilizado para la huida.

En el marco de la investigación, se realizaron al menos dos allanamientos en el mismo barrio con el objetivo de encontrar el arma empleada, aunque los resultados fueron negativos.

Las diligencias estuvieron supervisadas por el fiscal Guillermo Lista y su adjunto Álvaro Viterbori, y coordinadas por autoridades de la Comisaría 28.

La investigación continúa en curso para esclarecer completamente lo sucedido y determinar las circunstancias del ataque.