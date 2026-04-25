Reactivan la construcción de la Casa Integral de Mujeres en Añelo

Los trabajos se retomaron en marzo de este año. Están a cargo de una cooperativa. Foto gentileza.

El gobierno de Neuquén reactivó la construcción de la Casa Integral de las Mujeres en Añelo, corazón de Vaca Muerta. Se trata de una obra que había comenzado en 2022 y estaba paralizada.

Será financiada con fondos provinciales y el ministerio de Infraestructura anticipó que estará terminada a mitad de 2026.

La ministra Tanya Bertoldi y el coordinador general del ministerio, Gonzalo Peralta, recorrieron la obra que actualmente presenta un avance del 50%.

El Estado provincial tomó la decisión de retomar la construcción en marzo de este año con fondos del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). La obra la lleva adelante la Cooperativa de Trabajo Los Amigos.

El complejo permitirá dar alojamiento seguro a 18 mujeres y contará con seis dormitorios con capacidad para tres personas cada uno.

La obra consiste en la construcción de una vivienda para mujeres jefas de hogar y consta de una superficie que supera los 381 metros cuadrados. Se ejecuta con un sistema constructivo mixto y tabiquería liviana.

Las Casas Integrales para las Mujeres son espacios que buscan escuchar, acompañar, contener y brindar herramientas que les posibilite desarrollar un proyecto de vida pleno, de manera autónoma y libre de violencias.

Según el último informe del Observatorio de las Mujeres y las Diversidades de la provincia, Vaca Muerta es la región que encabezó en 2024 las denuncias por violencia de género en casi todas las franjas etarias: desde adolescentes hasta adultas.