Aclaran qué pasó con el "ladrón al que le cortaron los dedos" en Neuquén

Tras los trascendidos sobre un nuevo linchamiento en Neuquén, desde la Policía y la Fiscalía aclararon qué fue lo que le ocurrió en realidad al "ladrón al que le cortaron los dedos". El comisario inspector Martín Canales informó que la herida que presentaba el sujeto era "previa a cometer el hecho delictivo". Los vecinos sólo lo retuvieron hasta que llegó el personal policial, según afirmó.

Para entender todo el suceso hay que remontarse al principio de la historia. Canales indicó que la Comisaría 18 recibió una alerta por un robo en el oeste de Neuquén el sábado alrededor de las 5. Cuando llegaron, encontraron a un joven retenido por los vecinos.

De acuerdo a lo que le relataron los testigos a la Policía, vieron entrar al sujeto de manera sospechosa al patio de una vivienda. Robó el estéreo del auto estacionado en el predio y, al disponerse a huir, fue interceptado por varias personas que habían presenciado la maniobra.

Tras el hecho, los vecinos lo retuvieron hasta que llegó el personal policial. Además, alertaron a la dueña del domicilio que, al momento del robo, se encontraba durmiendo en su dormitorio.

Allí fue trasladado hasta el hospital Heller donde le realizaron las curaciones por un corte en la mano. Canales explicó que la herida era previa, ya que se encontraron manchas de sangre dentro del vehículo del cual el joven sustrajo el estéreo.

Por eso, estiman que se habría provocado el corte mientras cometía el robo o durante un hecho delictivo previo, esa misma noche. El comisario inspector recalcó que el hombre no sufrió ninguna amputación y que la lesión en la mano derecha era leve.

Luego de las curaciones, el sujeto fue trasladado a la Comisaría 18 y se le dio intervención a la fiscalía. Estuvo detenido hasta el domingo al mediodía, cuando recuperó la libertad.

Canales señaló que el joven no radicó una denuncia por lesiones. Agregó que a simple vista tampoco presentaba signos de agresión.

Respecto a los trascendidos, el comisario dijo que se trataría de una noticia falsa que circuló en las redes sociales. "Es muy común en estos día", sostuvo, aunque resaltó que la versión oficial difiere de las fake news que se propagaron.

Aseveró que los vecinos no actuaron por mano propia, sino que retuvieron al ladrón hasta que llegó el personal policial. Desde la fiscalía confirmaron que no hubo imputados por el "supuesto linchamiento", ya que no hubo denuncia.