Acuerdo para exportar más gas a Chile desde Neuquén: se generarían hasta us$200 millones extra

El presidente Alberto Fernández y su par chileno Gabriel Boric acordaron esta noche inversiones para gas y energía renovable, y enfatizaron la provisión diaria desde el 1 de junio de 300.000 metros cúbicos de gas natural por día a la región de Bio Bio. Y se haría en breve, según dijeron ambos mandatarios, una licitación que multiplicaría por 10 el envío de gas natural, lo que garantizaría el ingreso de hasta 200 millones de dólares extras para el país en el futuro.

Los mandatarios mantuvieron hoy un encuentro bilateral realizado en el Convention Center de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, sede de la IX Cumbre de las Américas.

«Fue una buena reunión, siempre verlo a Gabriel para mí es una alegría. Tenemos una mirada común sobre el mundo y sobre lo que tiene que hacer la región», afirmó Fernández durante la declaración conjunta que ambos mandatarios ofrecieron al cabo del encuentro.

🇦🇷🇨🇱 | Anuncio conjunto de los presidentes Alberto Fernández (@alferdez) y Gabriel Boric Font (@gabrielboric) en la IX #CumbreDeLasAméricas. pic.twitter.com/hh535KFEXI — Casa Rosada (@CasaRosada) June 11, 2022

«Pudimos dar un paso que repara, en alguna medida, la conducta que alguna vez tuvo la Argentina», explicó el jefe de Estado argentino, quien informó que desde el 1 de junio se están proveyendo 300.000 metros cúbicos de gas natural por día (M3/d) a Chile, acuerdo que continuará hasta el 30 de septiembre de 2023.

«Ahora lo que le estamos proponiendo es que, con la participación de empresas privadas, podamos garantizarle un contrato en firme, es decir, que no pueda ser interrumpido, cuatro millones de metros cúbicos diarios», destacó Fernández.

El presidente remarcó: «Esto es algo que debíamos hacer porque en su momento tuvimos que cortar un contrato con Chile, lo hicimos de modo muy abrupto, causándole realmente perjuicios a la economía y a la vida de los chilenos y chilenas».

Una muy buena noticia que se avance en contratos de exportación en firme a Chile por 4MM3d permanentes. Esto da previsibilidad a las inversiones en Vaca Muerta.+ https://t.co/ESlVgnjgUU — Victoria Terzaghi (@VicTerzaghi) June 11, 2022

Boric, por su parte, destacó: «Con Alberto compartimos principios comunes y una de las cosas que más nos motiva es promover mayor integración entre nuestros países».

El presidente chileno explicó que el acuerdo permitirá «bajar también significativamente el costo de la energía, en particular en la Región del BioBío, en Chillán, en Concepción, en Los Ángeles».

«Y esto es un ganar-ganar para ambos países, que es como tienen que ser las relaciones internacionales; y así vamos a seguir avanzando también en muchos otros temas», subrayó.

En paralelo, se lanzó la licitación para que empresas argentinas provean cuatro millones de metros cúbicos diarios de gas natural (M3/d) en firme, desde la cuenca neuquina de Vaca Muerta a Chile.

Los volúmenes de gas natural a exportar a Chile no son significativos para el sistema energético argentino. Fuentes del sector señalaron al diario Infobae que dichas exportaciones se dan a través de los gasoductos existentes para el traslado hacia el país vecino, al tiempo que destacaron que hasta que el gasoducto Néstor Kirchner no esté finalizado, ese gas de la cuenca neuquina no tiene forma de ser reorientado al sistema troncal argentino.

En la reunión bilateral, Fernández y Boric dieron cuenta de la autorización otorgada a proveedores argentinos para realizar exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL), por la vía terrestre a Chile, y para continuar con los trabajos que permitirán tener rehabilitado el Oleoducto Trasandino para principios del año próximo.

Esta obra mejorará la eficiencia logística para el transporte de crudo desde Vaca Muerta a Chile, añadieron las fuentes.

En cuanto a la cooperación para el desarrollo de la industria del litio, se destacó la reciente creación del Grupo de Trabajo Binacional de Litio y Salares, ámbito que permite desarrollar acciones de cooperación binacional mediante el intercambio de experiencias entre empresas y equipos científicos, la formación y capacitación de recursos humanos y el estímulo al desarrollo de los encadenamientos productivos relacionados con esta industria.

Finalmente, ambos mandatarios acordaron aunar esfuerzos para lograr financiamiento internacional para la transición energética y de reconversión productiva sostenible.

Al respecto, se mencionó la importancia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su capitalización para poder aumentar su cartera de proyectos relacionados al cambio climático, en línea con el objetivo del Banco Mundial; así como la baja de tasas atadas al cumplimiento de objetivos de cambio climático en los proyectos vinculados a la transición energética y de reconversión productiva sostenible.

Vaca Muerta se erige en la actualidad como el futuro hidrocarburífero del país.

De acuerdo con Miguel Galuccio, presidente de Vista, la segunda productora del Vaca Muerta, el yacimiento ya convirtió al país en un «exportador de petróleo» -aunque en una pequeña escala- y existe un potencial gracias a los costos relativamente bajos de producción.

En ese sentido, con tan solo el 50 por ciento del uso de su capacidad -frente al menos del 10% explotado actualmente-, la Argentina generaría más de US$ 30.000 millones por año de divisas por exportaciones, según cifras del Gobierno citadas días atrás por un artículo de Financial Times.

La producción de petróleo en el país durante abril aumentó 12,6% interanual y la de gas natural 11,1% en el mismo período, impulsada por el alza de los no convencionales de Vaca Muerta, que crece en participación del total nacional de acuerdo al informe mensual del Instituto Argentino de la Energía (IAE).