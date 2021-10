Adepa alertó sobre los atropellos contra la libertad de prensa

La nueva comisión directiva de Adepa.

En su informe en la 59° Asamblea anual, la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) alertó sobre los atropellos y las descalificaciones que alteran la libertad en el periodismo.

“La intolerancia, la desinformación y la polarización minan las libertades. Todo esquema de convivencia libre y armónica requiere un consenso sobre nuestra capacidad para percibir y distinguir aspectos básicos de la realidad, una agenda mínima de cuestiones sobre las que debemos acordar posiciones y el respeto por el diálogo para dirimir diferencias”, sostuvo Daniel Dessein, que estuvo al frente de la Comisión de Libertad de Prensa y designado nuevo presidente de la entidad.

"La velada amenaza en Twitter del ministro de Seguridad de la Nación contra el dibujante Nik, con una alusión implícita a sus hijas, fue una muestra de desequilibrio de poder entre el Estado y uno de sus ciudadanos, que eventualmente manifiesta una crítica. Hubo referentes de la colación gobernante que rechazaron esa acción, pero no lo hizo el Presidente de la Nación", señaló.

Dessein enumeró recientes declaraciones de funcionarios de distinta escala, que en nada contribuyen al cuidado del clima democrático declaraciones que intentan deslegitimar el rol de la prensa. Mencionó, por ejemplo, a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que en un acto al que no se había permitido el ingreso a los medios privados, dijo que “los argentinos merecerían mejores medios, que no los amarguen tanto”. O las graves declaraciones del intendente Mario Ishii, de José C. Paz, en el conurbano bonaerense, quien vaticinó un “levantamiento del pueblo” contra los medios, seguido por aplausos del presidente de la Nación desde un palco, en un acto público. O el diputado nacional Máximo Kirchner, quien al referirse al atentado con un arma de fuego sufrido por el diputado correntino Miguel Arias, afirmó que el periodismo genera “el caldo de cultivo para este tipo de actitudes”.

Las nuevas autoridades

El máximo cuerpo ejecutivo de la institución quedó constituido de la siguiente manera:

Presidente: Daniel Dessein (abogado, presidente de La Gaceta, Tucumán)

Vicepresidente 1º: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)

Vicepresidenta 2°: Claudia Bogado (La Mañana, Formosa)

Secretario General: Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)

Secretario de Organización: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)

Secretario de Relaciones Institucionales: Carlos Azzariti (Página 12, Buenos Aires)

Secretaria de Actas: Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)

Tesorero: Raúl Pedone (Los Andes, Mendoza)

Protesorera: Sabrina Salvi (Diario UNO, Mendoza)

Vocales titulares

1º José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

2º Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)

3° Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

4º Juan Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)

5° Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)

6º Julio César Bono (Crónica, Buenos Aires)

Vocales suplentes

1º Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

2º Néstor Balian (Nueva Epoca, Wilde)

3º Tomás Vio (Olé, Buenos Aires)

4º Héctor Lebensohn (Democracia, Junín)

5º Roberto Suárez (Jornada, Mendoza)

6º Elsa Courtet (El Argentino, Gualeguaychú)

Comisión de Libertad de Prensa e Información

Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)

Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones

Presidente: Agustino Fontevecchia (Editorial Perfil, Buenos Aires)

Vicepresidente: Fernando Rajneri (Río Negro, General Roca)

Comité Estratégico

Presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)

Comisión de Premios “Federico C. Massot”

Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

Comisión de Capacitación Multiplataforma

Presidente: Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba)

Comisión de Desarrollo del Negocio Digital

Presidente: Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)

Vicepresidente: Tomás Vio (Olé, Buenos Aires)

Comisión de Innovación Digital

Presidente: Carlos Guyot (Red/Acción, Vicente López)

Vicepresidente: Francisco Muñoz (Opi Santa Cruz, Río Gallegos)

Comisión de Relaciones Internacionales

Presidente: Ignacio Fidanza (La Política Online, Buenos Aires)

Comisión de Marcas de Verdad

Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

Comisión de Diversidad

Presidenta: Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)

Vicepresidenta: Bárbara Read (La Mañana, Formosa)

Secretaria: Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)

Comisión de Propiedad Intelectual

Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

Vicepresidente: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

Comisión de Socios

Presidente: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

Secretario: Emilio Magnaghi (El Ciudadano, Mendoza)

Comisión de Difusión

Presidente: Leandro Peres Lerea (Compromiso, Buenos Aires)

Comisión Revisora de Cuentas

Titulares: Miguel Gaíta, Diego Garazzi y Sergio Ducca

Suplente: Patricia Pérez

Servicio de Orientación Legal

Libertad de Prensa: Carlos Laplacette

Propiedad Intelectual: Nicolás Novoa

Servicio de Orientación Tributaria

Sergio Ducca

Servicio de Orientación Tecnológica

Diego Handera

Director Ejecutivo

Andrés D´Alessandro

Gerente General

Gabriel Matijas