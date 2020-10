Adrián Barilari: "D'Arienzo era el Rata Blanca de su tiempo"

El cantante Adrián Barilari encarará entre este viernes y el domingo tres shows desde seis escenarios distintos, en los que abordará, respectivamente, un repertorio ligado al metal; otro a clásicas canciones rockeras de los `70, `80 y `90; y el último al tango, un género del que consideró que sus cultores de la era dorada eran "más heavy metal" que cualquier banda del estilo.

"Los primeros tangueros de los años '20 y '30 eran más heavy metal que nosotros. Soy un convencido que la orquesta de (Juan) D'Arienzo era el Rata Blanca de la época", dijo a Télam el intérprete reconocido popularmente por su labor como vocalista en ese popular grupo rockero.

De esta manera, Barilari explicó la inclusión de una noche dedicada a ese género en la "gira virtual" que incluye tres conciertos distintos cada día, siempre desde las 21.30 hora local, los cuales podrán verse en Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Ecuador, España e Italia, a través de la plataforma Tickethoy.

Bajo el nombre "Barilari X 3", cada jornada será presentada en un formato de show televisivo que incluirá entrevistas, invitados sorpresas y la interacción con el público, además de un meet & greet previo.

La primera noche, el intérprete planea repasar el material de sus cuatro discos solistas, acaso el que mostrará el repertorio más rockero; mientras que en la segunda presentación abordará los covers en castellano registrado en su disco "Canciones doradas", de 2007.

Se trata del disco más vendido en la carrera de este intérprete, en el que junto a invitados como el recordado Adrián Otero, Juanchi Baleirón, Patricio Sardelli y Ángel Mahler, entre otros, se sumerge en un ecléctico material de artistas tan disímiles como Aerosmith, Queen, Bon Jovi, Bryan Adams, U2, Frank Sinatra, Robbie Williams y Sting, por citar solo algunos.

El cierre estará dedicado al tango, en un concierto en el que el cantante estará acompañado por un cuarteto de bandoneón, contrabajo, violín y guitarra, lo que hace suponer el apego sonoro del artista a la corriente más tradicional del género.

En diálogo con Télam, el vocalista dio detalles sobre la manera en que encarará este nuevo desafío y explicó los motivos de la elección de cada uno de los repertorios.

P: ¿Cómo aparece la idea de realizar estas presentaciones tan particulares?

Adrián Barilari: El proyecto surge de la idea de sumarse a esta cuestión del streaming, que es lo que se puede hacer. También con el hecho de arrancar una maquinaria que estaba parada desde hace seis meses. La propuesta tenía que ser distinta porque no se podía hacer lo mismo que todo el mundo, salir desde la casa o desde un estudio, que es lo más sencillo. Entonces pensamos en algo en lo que pudiera tener invitados, poder contar mi historia, mi vida anterior a Rata Blanca, antes de la consagración del grupo.

P: ¿Cómo cree que pueden reaccionar quienes lo siguen por su trabajo ligado el rock duro ante la inclusión de un repertorio tanguero y de artistas ajenos a ese estilo?

AB: Yo creo que a la mayoría le causará curiosidad. Mucha gente sabe de lo mío pero no sabe de dónde vengo. Es el caso del tango. Yo cantaba tangos antes de Rata Blanca. No es algo nuevo. Entonces esa curiosidad se puede utilizar para captar gente. Van a comprar tickets para ver un show de rock y tal vez descubran algo distinto. Para mí también es un desafío.

P: ¿Por qué dedica una noche especial a "Canciones doradas"?

AB: También es algo que tiene que ver con mi historia. Yo viví mi adolescencia rodeado de la música de bandas como Aerosmith, U2, Pink Floyd, Beatles, Creedence. Son canciones que adoro y sigo escuchando porque no han pasado de moda. En un momento me puse a trabajar en la adaptación de las letras y finalmente se hizo ese disco que fue el más vendido de mi historia solista. Yo no voy a renegar de mi pasado musical.

P: ¿Habrá guiños en el show dedicado al metal para los fans de Rata Blanca?

AB: No puedo mezclar las cosas. Rata Blanca es una banda completa que tiene un líder, que es Walter Giardino. Ya hicimos un show por streaming para el Cosquín Rock y ahora preferí concentrarme en mi trabajo solista.

P: Todo pareciera indicar que la modalidad del streaming vino para quedarse más allá de la pandemia. ¿Cuál es su opinión al respecto?

AB: Lo que espero es que todo esto pase pronto porque yo quiero volver al público en vivo, al aplauso. Es muy raro todo esto, al punto que hay que pensar la manera de hacer algo distinto y ameno que, en parte, permita superar eso. Es feo terminar una canción y no escuchar nada, por eso le pido a quienes compren tickets que manden una grabación con su aplauso para incluirlo al final de cada interpretación.

