Final del sueño: Juan Manuel Cerúndolo perdió con Berrettini y se despidió de Roland Garros
Juan Manuel Cerúndolo perdió en sets corridos con el italiano Matteo Berrettini y quedó afuera en octavos de final de Roland Garros.
Después de una primera semana histórica para su carrera, Juan Manuel Cerúndolo quedó afuera en octavos de final de Roland Garros al caer con el italiano Matteo Berrettini y ya no quedan argentinos en el cuadro de singles.
La derrota fue en sets corridos por 6-3, 7-6 (2) y 7-6 (6). De todas maneras, fue un buen torneo para el jugador de 24 años en un Grand Slam que no olvidará.
Cerúndolo no pudo mostrar su mejor versión y evidenció un marcado desgaste físico después de jugar uno de los partidos más extensos de la historia en la ronda previa.
En el segundo set logró mejorar y forzó el tie-break pero en el que realmente estuvo cerca fue en el tercero donde tuvo tres set points.
Estuvo quiebre arriba y sacó 5-4 pero perdió su servicio. Luego, se puso 6-3 arriba en el tie-break con sus dos saques a favor pero no pudo cerrarlo y Berrettini lo dio vuelta con 5 puntos seguidos. El italiano espera por el estadounidense Frances Tiafoe o su compatriota Matteo Arnaldi.
Cerúndolo venció al británico Jacob Fearnley en sets corridos en primera ronda y después eliminó al N°1 del mundo Jannik Sinner. El argentino aprovechó el malestar físico del italiano y tuvo la tranquilidad necesaria para ganarlo.
La gran batalla estuvo en la tercera ronda contra el español Martin Landaluce al que dejó afuera en el tie-break del quinto sets después de casi 6 horas de juego en el tercer partido más largo de la historia de Roland Garros.
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