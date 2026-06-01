«Ni una menos»: a qué hora marcha Neuquén, Cipolletti, Roca, Viedma y Bariloche este miércoles
A 11 años de la primera movilización histórica, las calles de la región vuelven a llenarse contra la violencia de género y los recortes en asistencia. El mapa de convocatorias en el Alto Valle y la cordillera, con el reclamo latente por el femicidio de Agostina Vega.
Las calles de Neuquén y Río Negro volverán a convertirse este miércoles 3 de junio en el epicentro del reclamo colectivo. A 11 años del primer grito de Ni Una Menos, las organizaciones sociales, gremiales y colectivos feministas unificarán sus demandas en una jornada marcada por el repudio a los femicidios, la precarización económica y el desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a la protección de mujeres y diversidades.
Las convocatorias del 3J se realizarán bajo las consignas históricas «Ni Una Menos» y «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos».
Sin embargo, las movilizaciones de este año en las plazas regionales estarán profundamente atravesadas por el dolor y el pedido de justicia por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años brutalmente asesinada en Córdoba, un crimen que reactivó la urgencia nacional.
El cronograma de marchas y concentraciones en Neuquén y Río Negro
Para que los vecinos puedan organizarse y asistir, las distintas seccionales y asambleas locales confirmaron los horarios y puntos de encuentro estratégicos en cada ciudad:
- Neuquén Capital: la concentración principal del Comahue comenzará temprano, a las 17:30, en el tradicional Monumento al General San Martín.
- Cipolletti: las organizaciones se convocarán a las 18:00 en la emblemática Plaza de la Justicia.
- General Roca (Fiske Menuco): la jornada arranca temprano. A las 10:00 se colocará un «Banco Rojo» en la terminal de ómnibus local como espacio de memoria y reflexión. Por la tarde se realizará la movilización central por el centro roquense.
- Bariloche: en la ciudad andina, la columna andina se concentrará a las 18:00 en el cruce de Moreno y Beschedt para confluir hacia el Centro Cívico.
- Sierra Colorada: en la Línea Sur rionegrina, la concentración vecinal está pactada a partir de las 18:30 en la Plaza de la Madre.
- El Bolsón y Lago Puelo: la Comarca Andina unificará sus fuerzas con una convocatoria temprana a las 16:00 en la Plaza de Lago Puelo.
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