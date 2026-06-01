«Ni una menos»: a qué hora marcha Neuquén, Cipolletti, Roca, Viedma y Bariloche este miércoles

Las calles de Neuquén y Río Negro volverán a convertirse este miércoles 3 de junio en el epicentro del reclamo colectivo. A 11 años del primer grito de Ni Una Menos, las organizaciones sociales, gremiales y colectivos feministas unificarán sus demandas en una jornada marcada por el repudio a los femicidios, la precarización económica y el desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a la protección de mujeres y diversidades.

Las convocatorias del 3J se realizarán bajo las consignas históricas «Ni Una Menos» y «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos».

Sin embargo, las movilizaciones de este año en las plazas regionales estarán profundamente atravesadas por el dolor y el pedido de justicia por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años brutalmente asesinada en Córdoba, un crimen que reactivó la urgencia nacional.

El cronograma de marchas y concentraciones en Neuquén y Río Negro

Para que los vecinos puedan organizarse y asistir, las distintas seccionales y asambleas locales confirmaron los horarios y puntos de encuentro estratégicos en cada ciudad: