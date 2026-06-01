Lago Lácar: intimaron a San Martín de los Andes por el vertido de líquidos cloacales y habló el intendente

El municipio de San Martín de los Andes se refirió a la intimación que recibió la semana pasada por parte del parque nacional Lanín, que advirtió por fallas estructurales en el sistema de saneamiento de la ciudad y el vertido de líquidos locales al lago Lácar.

El requerimiento alcanzó también al Organismo Municipal de Control (OMC) y solicitó la presentación de un informe técnico sobre la planta cloacal de la localidad del sur de la provincia de Neuquén.

El municipio de San Martín de los Andes, intimado: qué dijo el intendente

Luego de la difusión pública de la intimación, el intendente Carlos Saloniti se pronunció sobre el tema y aseguró que la advertencia fue generada por «un efecto dominó».

En una entrevista con radio Cumbre, explicó que la denuncia se originó por un informe de la Cooperativa de Agua Potable que fue malinterpretado.

«Tomó de referencia el bypass, que se hace en épocas de lluvia o de forma mensual, como si fuera diario. Entonces el vertido mensual fue interpretado en ese informo como un valor diario», precisó el jefe comunal.

«La cooperativa salió a aclarar que ese resultado no era diario, sino que era mensual. Y explicó el funcionamiento de las plantas, fue al Concejo Deliberante, el organismo de control también hizo lo mismo», detalló.

Contó que mientras se brindaban esas explicaciones, el parque Lanín presentó la intimación. «El error estuvo en no esperar la información técnica oficial«, señaló.

Además, remarcó que «San Martín de los Andes tiene unos estándares de control que no los tiene otro lugar de la provincia de Neuquén«.

La localidad tiene la planta PT-1 de tratamiento terciario del agua con tres procesos físicos y químicos. El último, con lámparas UV, permite mostrar cómo vuelven los líquidos al Lácar. «San Martín siempre ha sido pilar en el cuidado del ambiente«, aseguró Saloniti.

Y agregó: «hoy son tiempos donde hay que estar mucho más atentos porque en dos minutos se genera una situación que quizás no es real. Por eso hay que esperar a los organismos que saben, los técnicos que expliquen la situación».

Recordó que la planta de tratamiento «es como un ser vivo», con diferentes estados de acuerdo a la estación del año y la condición climática que atraviesa la ciudad. «No es lo mismo cuando hay sol que cuando hay nieve o lluvias torrenciales y vos tenés que hacer el bypass«.

Qué había pedido el parque nacional Lanín

La administración de Parques Nacional exigió en su requerimiento un informe detallado sobre el estado operativo de las plantas, un plan de contingencia para evitar nuevas descargas, el cronograma definitivo de obras y los últimos monitoreas físicos, químicos y bacteriológicos que se realizaron sobre los cursos de agua que llegan al lago.

El planteo, fechado el 21 de mayo, había establecido un plazo de 72 horas para su respuesta.