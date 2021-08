Afiliados a IPROSS no pueden comprar remedios los fines de semana y feriados en Jacobacci

Afiliados a IPROSS de Jacobacci manifestaron su preocupación ante la falta de un auditor que permita atender urgencias y la imposibilidad de comprar medicamentos con recetas durante los fines de semanas y feriados.

En este sentido trabajadores activos y jubilados afiliados a la obra social provincial organizados, se movilizan con el objetivo de reunir la mayor cantidad de adhesiones a un petitorio que será elevado en los próximos días al presidente de la obra social, Alejandro Marenco.

En este sentido señalan la necesidad de contar en la localidad con un auditor médico que agilice trámites, sobre todo en derivaciones que se dan en horas de la noche y madrugada, y también que los afiliados puedan elegir los profesionales para hacerse atender en cualquier punto de la provincia.

“Solicitamos que podamos tener libre elección de las prestaciones médicas programadas, que nos sean urgencias, y también tener el derecho de elegir el profesional con quien hacernos atender en distintas localidades de nuestra provincia, como por ejemplo Cipolletti, Roca o Viedma. Por ahora el único lugar que tenemos autorizado es en Bariloche. Por la situación epidemiológica por todos conocida nos dificulta en muchas oportunidades la concurrencia a esa ciudad” señalaron.

Jacobacci tiene unos 2.500 afiliados al IPROSS y las autorizaciones demandan una tiempo de entre 24 y 72 horas, según la especialidad.

Agregaron que la presencia de un auditor local conlleva agilidad en el tramite en beneficio del paciente y sin perder tiempo en la aprobación de la orden y/o derivación.

En este sentido detallaron que se han dado casos, sobre después del horario de cierre de las oficinas de la obra social, en los que los afiliados han tenido que esperar entre 5 y 6 horas para ser derivados, porque las clínicas de Bariloche, no reciben a los pacientes sino está la autorización de la obra social. “En algunos urgencias, se ha llamado al 0-800 y no se han obtenido respuestas”.

La farmacia de CADEJUR es la única que atiene Ipross en Jacobacci. Pero no tiene guardias durante los fines de semanas y feriados. Foto: José Mellado.

Por otro lado, señalaron los perjuicios que ocasionan a los afiliados, en el no contar en la localidad con una farmacia colegiada que atienda IPROSS. La que había, tiene suspendida la prestación, debido a una investigación judicial por estafa. La otra farmacia es una mutual que no tiene guardias durante los fines de semanas y feriados.

“Necesitamos que se arbitren los medios para contar en nuestra localidad una farmacia con guardia, ya que las dos farmacias existentes no cuentan con este servicio. Una de ellas no tiene convenio con la obra social y la restante, por ser una farmacia mutual sindical tampoco tiene guardia, por lo cual los fines de semana, feriados y en horarios nocturnos los afiliados no podemos comprar los medicamentos. Lo tenemos que hacer en la farmacia que no tiene convenio y pagarlos al 100% de su valor, porque tampoco podemos acceder a un reintegro” sentenciaron.