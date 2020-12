Ahora 12: el Gobierno extenderá el programa hasta marzo

El 31 de diciembre de este año vence el programa Ahora 12, dependiente del ministerio de Desarrollo Productivo, pero el Gobierno ya tiene decidido que lo prorrogará en las mismas condiciones hasta fines de marzo, en principio. La extensión de la vigencia del programa de financiamiento aún no es oficial pero según informó Infobae así lo indicaron altas fuentes oficiales.

Según Infobae: “No hay negociación aún. Hay avances, pero pidieron renovar por 90 días y seguir charlando”, dijeron fuentes de los bancos. A su vez, desde otra entidad afirmaron: “Los bancos perciben una tasa del 15 % y una compensación por vía de encaje que no llega a compensar el costo de fondeo. Cómo está hoy, el programa no funciona. Se está tratando de hacer una propuesta sustentable”. Desde la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) están manteniendo conversaciones con los funcionarios de Desarrollo Productivo para buscar cambios, pero por el momento no lo lograron y seguirán negociando durante el primer trimestre de 2021.

Ahora 12 es un plan de financiamiento para la compra de diferentes productos en 3, 6, 12 o 18 cuotas con tarjeta de crédito sin límite de monto. Además, a partir de octubre de 2020 sumaron la novedad de los tres meses de gracia para empezar a pagar el financiamiento a 12 y 18 cuotas, 90 días después de realizada la compra. Por ejemplo, si se compraba algo en octubre 2020, la primera cuota se pagaba en enero 2021.

Esto traccionó las ventas en octubre. Según un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), las ventas con el programa crecieron un 29,7% en octubre en términos reales, respecto de septiembre.

Hubo fuertes alzas en todo el país alentadas por el pago de la primera cuota tras un período de gracia de tres meses y en un contexto de reapertura de negocios al morigerar la cantidad de casos de coronavirus.

Por otra parte, las compras navideñas de este período se están financiando a través de los programas Ahora 12 y Ahora 18, de acuerdo con un relevamiento de una consultora privada. En mayor medida, se orientan a la indumentaria y los juguetes, con un gasto promedio de alrededor de 3.000 pesos.

"Este año la compra de indumentaria le gana a juguetes y crece fuertemente bazar y regalos, que es una categoría de ticket promedio bajo; eso está adelantando que hay un consumidor muy austero", señaló a Télam el director de Focus Market, Damián Di Pace.

Según el informe sobre ventas navideñas realizado por Focus Market en un panel de 4.564 consumidores, 6 de cada 10 compras navideñas se financiarán con los programas Ahora 12 y Ahora 18 ante la necesidad de oxigenar los bolsillos y aprovechando los tres meses de gracia para pagar.