Ailén Lascano desafía a la Isla Manhattan

Ailén viaja hoy rumbo a Nueva York, donde el 24 de julio tratará de finalizar la maratón. Una embajadora regional que no le teme a nuevos horizontes.

Primero desafió al frío de las aguas heladas y la rompió. Fue la mejor de su categoría a nivel mundial en la Copa del Mundo y logró varios títulos en Europa. Ahora, Ailén Lascano Micaz también se le anima a las aguas abiertas y se prepara para completar el Desafío a la Isla Manhattan en Nueva York.

Ayer, la viedmense partió rumbo a Buenos Aires, donde hoy se tomará un avión rumbo a Estados Unidos para finalizar su entrenamiento de cara a una de las competencias de aguas abiertas de la llamada ‘Triple Corona’, el 24 del corriente mes. Cabe destacar que en marzo Ailén nadó más de 100 kilómetros para unir Guardia Mitre con Viedma.

En la previa de su viaje, Lascano habló con el programa “En eso estamos” de RN Radio y comentó sobre la decisión de probarse en una nueva disciplina.

“Siempre me gustó nadar en aguas abiertas, desde el día que cambié el río por la pileta. Con las aguas heladas me sentía bien, pero con la situación por la pandemia y las competencias canceladas, decidí hacer el desafío de los 100 kilómetros. Además, no quería esperar dos años para volver a competir”, contó la viedmense de 30 años.

Así fue, en la búsqueda de nuevos retos personales, que apareció la chance de ir a Nueva York. “Este desafío consta de 48 kilómetros para darle la vuelta a la Isla Manhattan y luego, si todo sale bien, quiero encarar la Triple Corona”, agregó. El tiempo estimado de nado es de 8 a 10 horas, más allá de que algunos competidores lo han hecho en 7 horas.

El distintivo de la Triple Corona consta en que cada nadador debe haber completado las competencias de Manhattan, Canal de Santa Catalina y Canal de la Mancha, todas ellas siguiendo la tradición de nada sin traje de neopren.

En cuanto a la preparación, Lascano contó: “entreno en pileta porque en el río no puedo nadar mucho tiempo por las temperaturas, y complemento con el gimnasio. El río allá (en Estados Unidos) va a estar en 18 y 20 grados centígrados, por lo que voy a tener hidratación cada media hora y además hay una embarcación que te acompaña, junto a otro kayakista por cuestiones de seguridad”.

La viedmense encara una misión importante en Estados Unidos.

Para ser parte del desafío, que se corre de manera individual y del cual participa un nadador por día, Lascano tuvo que presentar su curriculum de experiencia y los tiempos que registró en otros eventos, entre otras cuestiones técnicas. La viedmense se anotó el año pasado, hace un tiempo le informaron que su solicitud fue aprobada y la dieron la fecha para meterse al agua.