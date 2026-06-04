La familia judicial avanza: los pliegos que aprobó el Senado de hijos, esposas y secretarias de jueces y fiscales

Una de las consultas que le hicieron a Rosatti en el examen para ser juez era si los colores de su corbata se debía a que era hincha de Boca. Foto: Gentileza.

El Senado de la Nación aprobó una extensa nómina de candidatos para ocupar diferentes cargos dentro de la Justicia argentina. La sesión estuvo marcada por una fuerte crisis interna en el bloque de La Libertad Avanza, conducido por Patricia Bullrich. Si bien todas las luces se la llevó el caso de María Verónica Michelli por el intento de veto de Javier Milei, finalmente se terminó aprobando junto a una larga lista de hijos, esposas y secretarias de jueces y fiscales.

La votación de Michelli generó un nuevo desmanejo del oficialismo en el Congreso. A último momento, metieron por la ventana 23 pliegos que no figuraban en el temario de la sesión. Bullrich y los demás presidentes de bloques habían acordado votar 50 pliegos, pero a las bancas llegaron 73.

“Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco», arremetió la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel.

«Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol“, apuntó.

Se abrió una tensa discusión en la que Bullrich intentó mantenerse al margen, hasta que la presión fue tal que tuvo que pedir un cuarto intermedio para reencauzar la sesión. “No hay ninguna mala fe, simplemente no es fácil elegir quienes son los 50 porque los demás sienten que hay una discriminación si elegimos 50 y no los 73 que tienen Orden del Día”, se defendió.

Rápido de reflejos, la oposición subió la apuesta y desafió a la exministra a que, si la intención era votar todos los pliegos con dictamen, incluyera también el de Michelli. Para eso se necesitaba una mayoría de dos tercios, porque ese despacho no contaba con los siete días de vigencia reglamentarios.

Según indicó La Nación a través de fuentes parlamentarias, otro conflicto se desató por la presión ejercida desde la Casa Rosada y otros sectores para apurar la aprobación del pliego de Emilio Rosatti. Esta urgencia obligó a Bullrich a romper un acuerdo previo con los demás jefes de bloque y solicitar el tratamiento de 73 pliegos en total, más el de Michelli.

Desde el entorno de la conducción de la bancada libertaria negaron que el caso específico de Rosatti haya sido el único motivo del escándalo, aunque reconocieron que recibieron llamados exigiendo su inclusión en la sesión.

Las mismas fuentes explicaron que estuvieron hasta la madrugada intentando conformar las demandas de todos los sectores políticos. La lista final de nombramientos dejó en evidencia la fuerte presencia de candidatos con vínculos directos con los actuales miembros de la denominada «familia judicial».

El polémico pliego de Emilio Rosatti y sus antecedentes

Emilio Rosatti, hijo del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, consiguió el respaldo del Senado para convertirse en juez del Tribunal Federal de Juicio de la ciudad de Santa Fe. Su postulación fue una de las pocas que despertó controversias entre las distintas bancadas debido a su historial de escándalos públicos y judiciales.

En enero de 2022, el entonces funcionario de la Justicia Federal santafesina fue sometido a un control de alcoholemia sobre la Ruta Provincial 1, el cual arrojó el resultado positivo más alto de la noche. A pesar de la infracción, la Policía no le retuvo el automóvil y fue escoltado por efectivos de seguridad hasta su domicilio.

Por este hecho, el Tribunal de Faltas de San José del Rincón le impuso una multa de 50.000 pesos y lo inhabilitó para conducir por 36 días, mientras que la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe le suspendió transitoriamente la licencia por tratarse de un infractor reiterativo. Rosatti ya contaba con un antecedente similar en marzo de 2021, cuando registró 1,44 gramos de alcohol por litro en sangre en la misma ruta y también fue escoltado hasta su casa.

Además de las infracciones de tránsito, el flamante juez enfrentó una grave denuncia por violencia de género en el año 2020, según informó por entonces el sitio Rosario Nuestro que fue levantado hasta por Infobae.

Su expareja lo denunció tras una separación, acusándolo de reaccionar de forma violenta y de llevarse a la hija de ambos sin autorización.

A raíz de este episodio, un juez de Familia le dictó una orden de restricción perimetral y posteriormente fue imputado por lesiones dolosas (Expte Rosatti, Emilio s. lesiones dolosas cuih: 21-08448726-8) en una causa a cargo del fiscal Ignacio Suasnabar.

En aquel momento, surgieron versiones que indicaban que su padre, el ministro Horacio Rosatti, habría intentado presionar para frenar la causa y suavizar la situación procesal de su hijo, e incluso impulsar la destitución del magistrado que lo había apartado del Poder Judicial santafesino.

En el 2024, surgió otra polémica vinculada a Rosatti. El Consejo de la Magistratura votó por unanimidad la terna encabezada por él para para integrar una Cámara Federal en Santa Fe. Sin embargo, según precisó Clarín, el candidato no tuvo el puntaje más elevado, pero terminó primero en la orden de mérito porque la entrevista personal con el jurado mejoró su situación.

El informe de Antecedentes, fechada el 5 de agosto de 2022, ubica a Rosatti en el noveno puesto con un total de 62,60 puntos: quedó a 15,45 puntos por debajo del primero. En el orden de mérito, con fecha del 9 de agosto de 2022, lo puso cuarto a Rosatti con 150,60. Mientras tanto, en la Resolución 171/22 del 8 de noviembre de 2022, terminó tercero con un puntaje de 154,45, con una diferencia con el primer puesto de 16,25 puntos.

Según precisó La Nación, Santiago Caputo intentó frenar su pliego junto a otros nombres vinculados al ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pero Karina Milei terminó de darle impulso.

Incluso, en la entrevista que tuvo con referentes del Congreso, un paso fundamental antes de que se vote su pliego, diputados oficialistas sólo le preguntaron si los colores de su corbata (azul y amarillo) se debían a su club de fútbol. «Son los mismos colores de corazón», respondió.

Emilio Rosatti junto a su papá, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Foto: Gentileza.

La lista de la «familia judicial»: esposas, hijos y secretarias

El caso de Rosatti no fue la excepción durante la jornada legislativa. El Senado también prestó acuerdo para designar a otros postulantes con estrechos lazos familiares y laborales dentro de los tribunales.

Entre los nombramientos más destacados figuran: