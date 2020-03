Aislaron a 15 personas en Las Lajas y Zapala por los casos de coronavirus

Unas 15 personas de Las Lajas y Zapala fueron sometidas a estricto aislamiento y seguimiento epidemiológico luego de que las autoridades sanitarias de la zona detectaran que habían mantenido contacto estrecho con el hombre de 69 años oriundo de La Buitrera que dio positivo de Covid-19 esta semana.

Hasta el momento, ninguno presentó síntomas, pero se les realiza un monitoreo diario para detectar a tiempo si el cuadro pudiera cambiar. Entre las personas hay personal del hospital de Zapala, pues el paciente había llegado por una caída, sin sospechar que podía ser un caso de coronavirus.

"Desde que tomamos notificación del primer caso se han hecho investigación epidemiológica en las dos ciudades ya que, si bien es de Las Lajas, se atendió en Zapala. Se detectaron los que se consideran como contactos estrechos de riesgo y se los aisló en su domicilio", explicó el jefe de la Zona Sanitaria II, Marco D'Angelo.

Indicó que esas personas, que son unas 15 en total pero podrían sumarse más, no pueden salir de sus hogares y tienen que tomar recaudos para evitar en contacto con sus familiares o con quienes compartan domicilio.

"No tienen síntomas, pero se les hace un monitoreo diario para determinar si en algún momento aparecen", aclaró. D'Angelo confirmó que entre los contactos se incluyó a personal de salud del hospital. "El paciente no consultó por la fiebre, sino por una caída con un golpe en la cabeza", sostuvo. Ello implicó que no se activara el procotolo de manera inmediata.

Sobre la hipótesis de contagio, el médico indicó que "a partir de las entrevistas con familiares, vecinos y otras personas de la localidad, no se ha podido confirmar aún alguna de las hipótesis". "Aún no se puede detectar la fuente de contagio", sostuvo.

En un principio, los comentarios en redes sociales aseguraban que el hombre vendía tortas fritas en la estación de servicio de Las Lajas y por ello apuntaban contra algún camionero. Ello motivó que reclamaran por el cierre del paso internacional Pino Hachado, pero las fuentes oficiales descartaron esa información.

El hombre de 69 años continúa internado en la unidad de cuidados críticos del hospital de Zapala, con asistencia respiratoria mecánica. Quien sería su esposa, también de 69, está internada pero en buen estado general. El adulto de 43 se encuentra recibiendo oxigenoterapia, pero en buen estado general.