Alanis Morissette contó que fue abusada por varios hombres en su adolescencia

La cantante y compositora canadiense Alanis Morissette contó que fue abusada sexualmente por varios hombres cuando tenía 15 años. La revelación es parte del documental Jagged, realizado por HBO, que narra la carrera de la artista y muestra aspectos desconocidos acerca de su vida privada.

“Me tomó años de terapia admitir que había habido algún tipo de victimización de mi parte. Siempre decía que había consentido, pero después me recordaban que solo tenía 15 años. No puedes consentir a esa edad. Ahora pienso que todos son unos pedófilos, que fue una violación a una adolescente”, sostiene Morissette en el documental dirigido por Alison Klayman, presentado este lunes en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Según adelantó The Washingtont Post, que tuvo acceso al filme antes de su estreno, la cantante no cita los nombres de sus abusadores y lamenta que muchos critiquen una revelación de este tipo tras varias décadas.

“Mucha gente se pregunta: ‘¿Por qué esa mujer esperó 30 años?’. Que se vayan a la mierda. Nadie espera 30 años. Nadie estaba escuchando, su vitalidad estaba amenazada o su familia estaba amenazada “, responde Morissette en el documental desde su casa de California.

Luego sostiene que quienes cuestionan a las mujeres por tardar en reconocer que fueron abusadas deberían entender que "las mujeres no esperan, nuestra cultura no las escucha“. En ese sentido, critica a la industria musical por su falta de apoyo en esos momentos difíciles: “Se lo conté a algunas personas que hicieron oídos sordos”.

La intérprete, quien logró el reconocimiento internacional con Jagged Little Pill, el álbum lanzado en 1995 que vendió 33 millones de copias, se mostró en una nueva etapa de su vida, contando su historia con total franqueza.

El año pasado, ya había manifestado al Sunday Times que “casi todas las mujeres en la industria de la música han sido agredidas, acosadas, violadas”. Y señaló que este tipo de situaciones ocurren más en la música que en el cine.

La ganadora de siete premios Grammy afirmó que su reticencia a contar estos hechos se debió, entre otras razones, a la preocupación por sus familiares:“El hecho de que yo no contara información específica sobre mi experiencia como adolescente fue casi únicamente por querer proteger a mis padres, a mis hermanos, a mis futuras parejas”.

El hecho de que Morissette no participara del estreno del documental y no hubiera declaraciones de la cantante ni de su entorno, hace suponer que la propia protagonista estaría descontenta con la producción.