Alberto Fernández: lo que hizo Ginés "es imperdonable"

En la tarde del viernes, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, y designó en su reemplazo a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti quien asumió en la tarde de ayer. Todo ocurrió en el contexto de la polémica generada por la aplicación de una vacuna contra el coronavirus al periodista Horacio Verbitsky sin turno previo y en dependencias de esa cartera. El pedido de renuncia se formalizó a través del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, añadieron los informantes. Hoy se conocieron detalles de cómo vivió el presidente este escándalo y el pedido de renuncia a Ginés González García.

“Le exigí la renuncia con dolor. Ginés (González García) era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, contó el presidente en una breve charla informal con el diario Página/12 en la mañana del sábado.

"Fernández se anotició sobre el operativo irregular de vacunación realizado en el Ministerio de Salud el jueves por la noche, mientras cenaba en Olivos con el ministro de Economía Martín Guzmán. El vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, le comentó la movida, siempre según esos narradores. Agregó que sería tapa del diario Clarín el viernes o el sábado", según la información revelada por el periodista Mario Wainfeld.

Agregó que el presidente cuestionó la vacunación como "un hecho inmoral" y que la maniobra estaba condenada a ser difundida ya que existe un registro único de personas vacunadas para programar la segunda dosis.

Luego, el presidente reclamó al ahora exministro que lo informe por escrito de lo realizado y una nómina de las personas vacunadas. Fuentes cercanas señalaron que "no convenció la respuesta" que dio Ginés González García.

"Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan esos privilegios", afirmó el mandatario nacional.

Sobre la designación de Carla Vizzotti al frente de la cartera declaró: “Siempre pensé que si no estaba Ginés, lo sucedería Carla. Es la continuidad de las muchas buenas políticas de Ginés”.

Según Página/12, Fernández negó cualquier intervención de CFK: “La llamé yo, para felicitarla por el cumpleaños. A la tarde, cuando estaba todo resuelto. Me apoyó en todo pero no le pedí consejos previos”.

La información publicada confirma la "bronca" del presidente con otros vacunados de privilegio como el diputado Eduardo Valdés y el senador Jorge Taiana, que eran parte de la comitiva presidencial del viaje oficial a México y por lo tanto, fueron excluidos del mismo.

Sin embargo, el Presidente destacó el proceder del canciller Felipe Solá. “Consultó a los médicos de Cancillería quienes le aconsejaron alguna medicación, cuidados y vacunarse”. “Felipe pidió turno en el Hospital Posadas, le fue concedido, se vacunó allí”, contó.

La lista de las diez personas vacunadas en el Ministerio incluye el grupo familiar del empresario marplatense Florencio Aldry Iglesias. Al respecto, se refirió Fernández: “Un millonario dueño de un diario y de hoteles, un poderoso que reparte favores e invitaciones. Le otorgaron un privilegio desmedido, aunque las personas son de riesgo”.