Alberto Fernández se comparó con Sarmiento

El presidente Alberto Fernández estuvo ayer en San Juan. Allí volvió a reconocer su gestión durante la pandemia y se comparó con Domingo Faustino Sarmiento. “Llegamos a San Juan para revisar en qué lugar estamos después de los dos años más difíciles que nos ha tocado vivir (...) El último presidente argentino que tuvo que enfrentar una pandemia fue, precisamente, Domingo Faustino Sarmiento, después me tocó a mí”, dijo el mandatario durante un acto.

“Reaccionamos bien, reaccionó bien el gobierno nacional y los que gobernaban en las provincias en esta etapa que estoy seguro está terminando”, aseguró Fernández y disparó: “No me tomé ni un día de vacunaciones, no me fui a la playa ni una semana”.

“Muchos me critican las ojeras, pero no tengo más opción si tengo que trabajar así”, señaló.

"Sarmiento":

Por las declaraciones de Alberto Fernández pic.twitter.com/jRLd4THx84 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 23, 2021

En ese contexto valoró su decisión de preservar “la vida y la salud de la gente” en la pandemia, aún con “consecuencias que no podríamos evitar como que la economía se complique”. ”Un mal resultado económico podemos revertir, pero una muerte no podemos revertir”, reiteró.