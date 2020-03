Alberto Fernández trabaja desde Olivos para "dar el ejemplo"

El presidente Alberto Fernández realizará este martes su actividad presidencial en la Residencia de Olivos para dar el "ejemplo", en el marco de las nuevas medidas oficiales anunciadas para contener la propagación del coronavirus, según informaron voceros oficiales. Fernández, de 61 años, resolvió mantener su agenda en Olivos en sintonía con las nuevas medidas oficiales como lo dispuesto para la administración pública donde aquellas personas mayores de 60 años están obligadas a trabajar desde sus hogares.

En tanto, las medidas económicas que fueron abordadas durante la reunión de gabinete económico y social que el mandatario presidió, fueron anunciadas oficialmente en la Casa Rosada por miembros del gabinete nacional.

Fernández ayer realizó su actividad en Casa Rosada, primero con la reunión de gabinete económico y social, luego en una videoconferencia con sus pares de América Latina, y también sostuvo otras audiencias, tanto con algunos de sus colaboradores como con visitas como la de representantes de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.

Ayer el mandatario usó las redes sociales para resaltar la importancia de mantener el aislamiento social y aconsejó a los padres no trabajar y quedarse con los hijos en casa para no contagiarse.

"Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!"