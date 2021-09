Alex Caniggia anunció que dejará la televisión para dedicarse a la política

Mediante un video en Instagram, el mediático Alex Caniggia anunció que abandonará la televisión para dedicarse a la política. “Cuando me preguntan si fui a votar. Obviamente que fui a votar imbéciles, ¿A quién voy a votar? Mirá la pantalla imbécil. ¡A Milei! El peluca sabe, ¿Qué se piensan, que voy a dejar que ganen estos zurdos empobrecedores hijos de p...? No. Ahora cambió todo. Esos zurdos... las ratas quedaron out; las ratas murieron y se les acabó su tiempo. Salieron de las cloacas y quedaron todos envenenados”, lanzó furioso.

Caniggia manifestó además que se va a dedicar “24 a 7 a la política de ahora en más” y pidió por “una Argentina sin pobres”. “Para que los argentinos se puedan comprar lo que se les cante; puedan viajar adonde se les cante y tengan una vida Hi-Society; por una Argentina potencia mundial”, arengó.

De esta manera Alex Caniggia se transformó en otra figura más del mundo del espectáculo que se lanza a la política, como Cinthia Fernández, Amalia Granata o Carolina Losada, tres ejemplos recientes.