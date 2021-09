Pablo Echarri tras las PASO: «La salida de esta crisis es con el Frente de Todos»

El actor Pablo Echarri, reconocido militante del Frente de Todos, se pronunció respecto de los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En ese sentido lanzó un pedido tras la derrota del oficialismo en las urnas.

“Más serenos y con la claridad del mensaje expresado en las urnas, el gobierno debe ratificar e intensificar el rumbo de crecimiento y recuperación del salario. La sociedad debe darle un voto de confianza. La salida de esta crisis es con el Frente de Todos”, afirmó Echarri en Twitter.

No es la primera vez que el actor brinda su apoyo al gobierno y sobretodo al kirchnerismo. En su cuenta tiene fijada una foto del expresidente Néstor Kirchner. “Este hombre me enseñó que el miedo no es una opción a la hora de defender mis intereses y los de mi familia. Que la política es una herramienta maravillosa. Y a darme cuenta de que, en verdad, soy libre”, señala el actor en su perfil de Twitter.