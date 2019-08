Amazonas en llamas

Mar del Plata

“Our house is burning. Literally” frase con la que Emmanuel Macron, presidente francés, condenara la irreversible y catastrófica política de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil en el Amazonas.

Responsables todos, la cadena es larga de los que no quisieron oír la señal de alerta: consumidores, productores, empresarios, gobiernos que por no modificar hábitos y extraer el máximo provecho de recursos no renovables jugaron con la vida de todos los habitantes de la Tierra, sin distinción de especie ni de inteligencia. Lindos cuidadores del Reino hemos sido… los que nos empecinamos en destruirlo acelerando el final; porque llegará antes, de eso no hay duda, aunque permítanme dudar de que se den cuenta.



Bienvenidos al final del que sólo podrán ser espectadores, ya es tarde para detenerlo, la vida de todos es la que hoy arde.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21653863