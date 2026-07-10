La Liga Confluencia suspendió los partidos programados para este viernes

Deportivo Roca se enfrentaría a Cecap en el Maiolino, pero la lluvia imposibilitó el partido.

Hace instantes, la Liga Confluencia comunicó la suspensión de los partidos que se disputarían este viernes 10 de julio. Debido a las condiciones climáticas y las lluvias en la zona, se tomó esta decisión por el mal estado de las canchas.

Por la 3° fecha de la Copa de la Liga, este viernes jugarían CECAP frente a Deportivo Roca por la zona 6. El choque roquense sería en el Luis Maiolino, donde el equipo debutante en la Liga haría de local.

Además de este choque en Primera División, partidos en Tercera, Predecima y formativas se vieron afectados por esta suspensión. En las próximas horas se informará si se disputarán este sábado o domingo o recién se jugarán el próximo fin de semana.

En el comunicado de la Comisión Directiva, se aclara que los partidos programados para el sábado y domingo continúan en pie, aunque mañana habrá una nueva evaluación sobre el estado de las canchas y se determinará si se juega.

La fecha comenzó este jueves con dos empates. Por la zona 4 y en Cipolletti, San Martín (4 puntos) igualó 2-2 ante San Sebastián (2). La pelota también rodó en Roca. En un Zit Formiga sin público, Argentinos del Norte (4) no pudo romper el cero ante Cimac (5).

Programación de la 3° fecha de Copa de la Liga

Zona 1:

Unión Deportiva Catriel – Independiente de Catriel (Domingo 15:00)

Zona 2:

Maracacinho – El Salvador (Domingo 15:00)

Zona 3:

San Isidro – Cipolletti (A confirmar)

San Martín 2-2 San Sebastián

Zona 4:

Pillmatún – Fernández Oro (Domingo 15:00)

Zona 5:

San Carlos – Unión (Domingo 15:00)

Zona 6:

Argentinos del Norte 0-0 Cimac

Cecap – Deportivo Roca (Suspendido)

Zona 7:

Deportivo Huergo – Deportivo Godoy (Domingo 15:00)

Zona 8: