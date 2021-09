Amenaza de «acciones» de la Unter por las jubilaciones paralizadas

Unter reclama una “solución urgente” y dice ser “rehén” del conflicto entre Provincia y Anses que mantiene paralizada la tramitación de jubilaciones docentes.



Unos 300 expedientes ya se habrían acumulado. Con esta irresolución, el sindicato docente alertó que evaluará “acciones” si no hay respuestas urgentes porque el gobierno provincial se demoró en ocuparse de la situación y Anses resolvió la paralización de las tramitaciones.



La administración rionegrina asegura tener “una propuesta” para iniciar la regularización de las sumas no remunerativas en los haberes docentes, que constituye el reclamo nacional y la posterior suspensión del otorgamiento de jubilaciones. Ese ofrecimiento fue exigido por Anses en ocasión de una reunión en Buenos Aires con autoridades provinciales y la conducción gremial.



Desde la Provincia se asegura que ya existe una oferta, que se informará inicialmente a la Unter y, luego, formalizará ante ese ente previsional aunque no hay aún confirmación de la fecha.



Según trascendió, el gobierno de Arabela Carreras propondría que el aporte al sistema jubilatorio sea pleno -es decir, sumas remunerativas- en las remuneraciones de los docentes que ingresen en los últimos dos o tres años para jubilarse. Río Negro, actualmente, cumple con blanqueo total durante el año final para garantizar un haber previsional efectivo del 82% de los últimos sueldos en actividad.



En abril, Anses inició con las trabas y advirtió de la irregularidad a la provincia. La complicación se detectó al acumularse expedientes y la Nación no se mostró flexible si, por lo menos, no existía un compromiso previo del gobierno rionegrino de regularización.



En los últimos días, Unter hizo visible su reclamo, tras una inicial postura cuidadosa. Ocurre que las sumas no remunerativas de los últimos años evidencian un aval indirecto suyo porque resultaron de las paritarias docentes.

Desde el gremio, su representante en el Ipross, Clara Busso afirma que las “sumas en negro no son novedad” y eso “permitió poder mantener el salario en la avanzada neoliberal” y señala la situación no remunerativa del incentivo docente. Esa dirigente cargó, esencialmente, sobre la actitud de Anses que “no quiere liquidar más con la norma restablecida por Néstor Kirchner”.

79% 79% De los salarios docentes rionegrinos tendrían sumas no remunerativas. Anses objeta la falta de esos aportes.



Una crítica más repartida surgió de la secretaria general, Sandra Schieroni y la representante de los retirados, Sonia Perugini. Al explicar la situación en un video, la titular de Unter pidió una solución que “a la brevedad” y habló que la conducción evaluará “acciones”.



Por su parte, Perugini relató que Anses alertó a la provincia de la “evasión de aporte al sistema” con las sumas no remunerativas, que admitió llega al 79% en los salarios docentes. Dijo que no saben cuál es “la propuesta de la provincia, pero si conocemos de la gran angustia e incertidumbre” de los docentes por los trámites demorados y que esperan de una solución”. Insistió que son “rehenes” de un conflicto entre la Provincia y Nación. Busso entendió que “los derechos no pueden ser prenda de negociación electoral”.



Simultáneamente, el bloque del Frente de Todos confirmó un pedido de informes a la administración de Carreras por las “sumas no remunerativas, en negro, que se liquidan a los docentes” y que “no aportan al sistema previsional provocando su desfinanciamiento”.



Días antes, el legislador Marcelo Mango había avanzado en un pedido de comunicado para reclamar la urgente intervención provincial para solucionar y restablecer los trámites jubilatorios docentes, que están suspendidos desde hace meses.