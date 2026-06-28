Bielsa convocó a una conferencia y crecen las versiones en Uruguay

El ciclo de Marcelo Bielsa al frente de Uruguay llega a su fin. Según informó la AUF, el Loco llamó a una conferencia de prensa el próximo martes 30 de junio, desde las 18, en el Estadio Centenario. Aunque del otro lado del charco no oficializaron su salida, el encuentro con los periodistas sería el escenario elegido para despedirse.

La decisión llega después de la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. La Celeste igualó 1-1 con Arabia Saudita, empató 2-2 frente a Cabo Verde y cayó 1-0 ante España, una campaña que desató fuertes cuestionamientos sobre el trabajo del entrenador argentino.

Luego de la eliminación, Bielsa dejó frases que alimentaron las versiones sobre su salida. Sin confirmar su renuncia de manera explícita, expresó: «Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”. Y fue más allá: “No le dejo nada al fútbol uruguayo porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador de fútbol a un país en el que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados. ¿Cómo va a ser recordado mi paso? Como un paso que no dejó nada…».

Es un hecho que no seguirá al frente de la selección tras la temprana eliminación en la fase de grupos. Se despidió del plantel y, según cuentan del otro lado del charco, soltó una frase que todavía resuena entre los referentes.

Antes de emprender la vuelta, cada uno en vuelos comerciales, ya que la Asociación Uruguaya de Fútbol desestimó la posibilidad de viajar en chárter, el Loco citó a los 26 jugadores en el hotel de Playa del Carmen, México.

Varios testigos coinciden en que fue un monólogo. El DT habló con el ánimo ya más sereno después de la derrota ante España en Guadalajara. Hubo caras largas y un clima de pesadumbre, pero la reunión transcurrió en buenos términos. Hasta que una sentencia suya cayó como una bomba, sobre todo entre los más experimentados de la delegación: «Me voy triste porque me dejaron solo».

Eso le habría reprochado Bielsa, palabras más, palabras menos, a sus dirigidos. Uruguay llegó a la Copa del Mundo con un viciado clima interno.

Las críticas de Luis Suárez, la denuncia de Agustín Canobbio y una crisis de identidad que tuvo al propio Bielsa en el ojo de la tormenta dibujaron el mapa de un ciclo que terminó de la peor manera.