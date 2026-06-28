Acusado por una balacera que casi termina en tragedia en Regina seguirá detenido: rechazan un recurso

El Tribunal de Impugnación de la provincia de Río Negro ratificó la prisión preventiva de uno de los tres imputados por el violento ataque armado ocurrido en septiembre de 2025 en el barrio Malvinas de Villa Regina. Con esta resolución, la Justicia clausura un nuevo intento de la defensa por obtener la libertad del acusado, quien se encuentra procesado por tentativa de homicidio agravado tras una balacera que dejó a tres personas heridas, una de ellas en estado reservado.

La decisión surge tras un complejo derrotero procesal que tuvo novedades en las últimas horas. Inicialmente, un juez de garantías había otorgado la libertad al imputado bajo la modalidad de monitoreo electrónico el 1 de junio; sin embargo, esta medida fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y posteriormente revocada por un juez de revisión el 11 de junio, ordenando su reingreso inmediato a prisión.

Argumentos de la defensa y respuesta judicial

La defensa del encausado interpuso una queja ante el Tribunal de Impugnación alegando que la decisión de mantener la detención afectaba de manera directa la libertad ambulatoria del acusado. Según el planteo de los letrados, el tribunal de revisión habría revocado la libertad sin demostrar errores en el razonamiento previo ni explicar por qué los nuevos elementos probatorios carecían de relevancia para mitigar el riesgo procesal. Para la defensa, se trataba de una afectación concreta a la «presunción constitucional de inocencia» y al derecho al recurso reconocido por pactos internacionales.

No obstante, el juez Zimmermann, en su voto principal al que adhirió Cardella, fue tajante al rechazar la queja por falta de «impugnabilidad objetiva». El magistrado sostuvo que la competencia del Tribunal de Impugnación es limitada y excepcional en etapas preparatorias, salvo casos de vulneración flagrante de garantías. En este sentido, remarcó que “la interpretación que se pretende refutar no puede considerarse arbitraria, entendida esta como aquella que excede lo opinable o discutible”, validando así la continuidad de la medida cautelar.

El ataque en la plaza del barrio Malvinas

El caso que mantiene al acusado tras las rejas se remonta a la noche del domingo 7 de septiembre de 2025. Según la acusación fiscal, el hecho se produjo alrededor de las 21:30 en la plaza ubicada entre las calles Giachino y Guaraní de Villa Regina. Allí se encontraban las tres víctimas cuando, de manera sorpresiva, arribó un vehículo blanco con vidrios polarizados en el que se trasladaban los tres investigados.

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, los agresores actuaron de forma “conjunta y coordinada y con claras intenciones de darles muerte”. Tras proferir una serie de insultos, al menos uno de los ocupantes del auto comenzó a disparar contra el grupo. El relato fiscal detalla que una de las víctimas intentó huir a pie pero fue perseguida por uno de los imputados, quien continuó efectuando disparos mientras los otros agresores atacaban a los otros dos jóvenes que permanecían en la plaza.

Pese a la ferocidad del ataque, el resultado letal no se concretó por razones ajenas a los atacantes, principalmente debido a la rápida intervención de los servicios de salud pública. La calificación legal que pesa sobre los acusados es la de tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y el uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegal de arma de fuego.

Antecedentes y protección de testigos

Este no es el primer revés judicial para los imputados en este legajo. En febrero de 2026, el mismo Tribunal de Impugnación ya había rechazado un planteo similar de otro de los tres acusados, a quien se le había prorrogado la preventiva por cuatro meses. En aquella oportunidad, la Justicia determinó que la detención era la única vía para garantizar que los testigos del caso pudieran declarar sin presiones.

En ese fallo previo, se subrayó la importancia de proteger el proceso judicial: “Lo que se está protegiendo es que los testigos lleguen a juicio y puedan declarar libremente”, había manifestado el juez revisor en ese momento, argumento que ha sido el eje central para mantener la prisión de los implicados ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Con la reciente confirmación del Tribunal de Impugnación sobre la situación del imputado, los acusados deberán esperar el avance de la causa hacia la etapa de juicio bajo arresto preventivo. La fiscalía cuenta con una amplia batería de pruebas que incluyen actas de la Unidad 5ta, reportes de Criminalística, informes médicos y testimonios recolectados por la División Judicial e Investigaciones de la Policía de Río Negro.