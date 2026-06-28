Dolor en Neuquén por la muerte del joven güirista en un choque sobre Ruta 22: «La música está de luto»

Un trágico choque sobre la Ruta 22 conmocionó a la comarca petrolera este sábado 27 de junio. Un joven güirista murió luego de impactar en su auto contra un camión. Dolor en la música campera local.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió alrededor de las 14, a la altura del kilómetro 1.637 de la ruta nacional, en cercanías a Cutral Co.

De acuerdo a las primeras informaciones, el camión circulaba en sentido hacia Zapala cuando, por circunstancias que se encuentran bajo investigación, un Volkswagen Polo Track invadió el carril, lo que provocó el impacto.

Producto del siniestro, el conductor del auto murió, mientras que el camionero resultó ileso. La víctima fatal fue identificado como Gonzalo Orellana, de 26 años y oriundo de Cutral Co.

Dolor por la muerte del joven músico en Neuquén

El conductor del auto del choque fatal era el güirista de Los Chama de Cristal, una banda de cumbia campera y chamamé de Cutral Co; y también era el hijo del cantante de la agrupación, Marcelo Orellano.

«Mi regalón, mi sobrino querido, que dolor tan grande, hijo querido. Diosito señor amado danos fuerza a la familia, tan buena persona Gonzalito. Ayer me dijo que venia, me mandó un vídeo que grabamos con su papá, no lo puedo creer hijo tan jovencito y nos dejaste así. Los Chama te tendremos en nuestros corazones y en cada recuerdo vivido, hijo querido», lo despidió otro de sus familiares desde las redes de la banda.

En redes sociales, distintas agrupaciones musicales compartieron el mensaje de despedida del joven músico con el flyer que divulgó Los Chama de Cristal redes sociales.

«Su música, su alegría y el cariño que compartió con todos dejarán una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y acompañarlo», suscribe el texto.

«Expresamos nuestras más sentidas condolencias a nuestros colegas de Los Chama de Cristal en tan doloroso momento que les toca pasar. Los acompañamos en este momento de dolor y les enviamos toda nuestra fuerza a la familia», indicaron desde Los Chamas de La Buitrera.

«Acompañamos a la flia Orellana en esta gran perdida de nuestro colega y pedimos a Dios que de consuelo a sus corazones como también que reciba a Gonzalo en su santa gloria. Lamentamos mucho lo sucedido, abrazo grande y muchas fuerzas. Que en paz descanses, colega Gonza. La música está de luto hoy«, publicó Grupo La Fuerza.



Otras bandas conocidas del género, como Grupo Picunche y Sharon y los Camperos del Chamamé también lamentaron la pérdida del joven güirista.