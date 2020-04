Amenazan a una jueza de Neuquén en una causa por abuso sexual y dejará el caso

Un grupo de desconocidos se manifestó esta madrugada en proximidades de la vivienda de la jueza Ana Malvido y efectuó disparos que no provocaron lesionados ni daños. La magistrada está con custodia y la Policía vinculó los hechos con su reciente intervención en un caso en el que se investiga un supuesto abuso sexual de una menor de edad.

La magistrada habló con RÍO NEGRO y explicó que dejó en libertad a las dos personas imputadas por la fiscalía (el padrastro y la madre de la niña) porque al momento de la audiencia del viernes pasado "la acusación era insuficiente, le faltan pruebas, tenía muchas imprecisiones técnicas".

Hoy lunes a la mañana circuló la versión de que la fiscalía de delitos sexuales amplió la investigación, consiguió más pruebas y podría pedir nuevas medidas contra los sospechosos.

Malvido dijo: "Por ejemplo, en la misma fiscalía había otra denuncia contra el padrastro por otro abuso, y el fiscal no lo dijo en la audiencia, se acordó al otro día a pesar de que tenía el legajo en la misma fiscalía", agregó Malvido.

También remarcó que un informe médico detectó lesiones en la víctima, y explicó que "eso es indicio de que el hecho existió, pero no es indicio de quién fue el autor".

El chat y los teléfonos

Sobre la conversación por chat entre la madre de la niña y el padrastro, Malvido dijo que "recién hoy lunes la fiscalía pidió autorización para hacer una pericia en los teléfonos y verificar las identidades de las personas que figuran en esas cuentas de Facebook".

"Todo lo que se publicó en los medios como declaraciones de la víctima, ocurrió después de la audiencia: que la niña dijo que le hacían cositas feas, que le agradeció al padre biológico que la había salvado, todo eso pasó después, el fiscal no trajo esas pruebas a la audiencia del viernes", enfatizó la jueza.

"Le dije al fiscal que entendía que por su celo en trabajar se había apresurado a detener a las dos personas, pero le dije también que tenía que seguir investigando porque le faltaban pruebas", agregó Malvido.

La magistrada agregó que se apartará de la causa. "No sé qué juez podrá decidir con tranquilidad con todo este clima que se armó. Estoy acostumbrada a que me critiquen, a que publiquen mi foto. Pero ahora publicaron fotos de mi casa, y hoy a la madrugada la policía me avisó que se estaba juntando gente en cercanías, y al rato escuchamos disparos. Ahora estoy con custodia", relató.

La pareja sospechada tiene tres niños, que están bajo resguardo de otros familiares.

El fiscal del caso es Andrés Azar, quien ha tenido comportamientos erráticos según el legajo. Por ejemplo, cuando el denunciado por abuso sexual fue un conocido músico de la ciudad no se apresuró a detenerlo sino que dejó pasar el tiempo. El imputado se suicidó y las víctimas quedaron con sensación de impunidad.

Hace poco protagonizó un escándalo con intercambio de insultos en una audiencia, cuando un juez le reprochó que había dejado vencer los plazos en una causa de abuso y puso en riesgo la investigación. Y también fue célebre su investigación sobre presunto espionaje sexual en un club privado, de la cual no volvió a hablar.

----