Andacollo impone nuevas restricciones para prevenir contagios por coronavirus

Ante las consecuencias sanitarias de la segunda ola de contagios por coronavirus en la zona norte de Neuquén, el comité de crisis de Andacollo adoptó nuevas medidas para disminuir los la circulación del virus. Las nuevas restricciones comenzarán a regir a partir de las 00 horas del viernes 14.

Reuniones sociales

Quedarán suspendidas las reuniones social, familiares y religiosas. También las actividades deportivas y artísticas.

Circulación

Los días domingos se prohibirá la circulación vehicular.

Horario de comercios

Heladerías, restaurantes, rotiserías, comedores, carritos pancheros, confiterías, cervecerías, snark bar, pools, podrán abrir desde las 8.00 hasta las 23, sólo en la modalidad delivery.

Los domingos pueden abrir los comercios en los rubros alimenticios de 9.00 a 13.00. Los rubros gastronómicos pueden abrir hasta las 23:30, sólo en la modalidad delivery.

Corralones, ferreterías, agroalimentarios, casa del artesanos, casas de repuestos, cablevisión, aseguradoras, viveros, librerías, rapipagos, tiendas, mueblerías, talleres mecánicos, gomerías, y Pagofácil, podrán abrir de 8.00 hasta las 20.00.

Farmacias, kioscos, supermercados, despensas, mercados, carnicerías, verdulerías y estaciones de servicios abrirán de 8:00 a 22:00.

El informe médico

“Queda solo una cama de internación para toda la zona. Hay vecinos que deberían estar internados, y están siendo atendidos en sus domicilios porque el hospital no tiene más lugar. Los trabajadores de salud no damos más, estamos desbordados y vemos como mucha gente no toma en serio lo grave de la situación”, expresaron dos integrantes del grupo covid ante el comité.

El director del hospital, Carlos Bertoa, informó que hay 95 casos activos en el área y agregó: “Sólo contamos con una cama para internación para toda el área”.