Andújar ganó otra etapa del Dakar y lidera en cuatriciclos

Luego del día de descanso el sábado, el Rally Dakar tuvo su séptima etapa en Arabia Saudita con Manuel Andújar como el argentino más destacado.

El piloto nacido en Lobos, provincia de Buenos Aires, logró su segunda jornada victoriosa y quedó como líder en la general de cuatriciclos.

En un impecable trabajo, Andújar estuvo adelante en la exigente etapa desde el primero de los controles y consiguió su segunda victoria (había ganado la cuarta el miércoles) que le permitió llegar a lo más alto de la general.

El piloto, que representa a Boca Juniors, aventaja a Alexander Giroud por 20m 55s y a Giovanni Enrico por 25m 55s, diferencias importantes pero no decisivas.

Como contracara, Nicolás Cavigliasso reportó problemas en su cuatri a 100 kilómetros de la etapa maratón y abandonó por lo que quedó afuera en la pelea por su segundo título.

Pablo Copetti, que tuvo que cambiar el motor hace unas etapas, llegó quinto y quedó en ese mismo lugar en la general. Ítalo Pedemonte terminó en el segundo lugar y tercero quedó Giroud, uno de los principales candidatos al título.

En motos, Kevin Benavides perdió más de diez minutos, quedó 16 y bajó al quinto lugar en la general que tiene como nuevo líder al chileno José Ignacio Cornejo.

“Tomé un camino que no era e hice cuatro kilómetros de más, después tuve que volver y perdí unos ocho minutos en esa parte”, destacó el argentino.

La etapa la ganó el campeón Ricky Brabec, escoltado por Cornejo y Skyler Howes. En séptimo lugar quedó Toby Price, quien resignó el liderazgo en la general.

Los otros dos argentinos completaron una buena etapa. Luciano Benavides llegó octavo y Franco Caimi terminó décimo.

