Emplea Neuquén Móvil: días, horarios y dónde estará durante la primera semana de junio 2026
El móvil recorrerá localidades de la región del Alto Neuquén. El cronograma de visitas empezará el próximo lunes 1 de junio. Se le brindará atención a las personas interesadas en "mejorar sus oportunidades de inserción laboral y capacitación".
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de la provincia anunció la puesta en marca del «Emplea Neuquén Móvil», un operativo impulsado con el fin de llevar a distintas localidades de la región orientación laboral, inscripción a capacitaciones y atención personalizada para neuquinos.
Emplea Neuquén Móvil: el anuncio
En el comunicado se informó que el móvil recorrerá localidades de la región del Alto Neuquén donde «muchas veces el acceso a este tipo de servicios resulta más difícil por cuestiones de distancia o conectividad».
La iniciativa llevará equipos técnicos territoriales a Huinganco, Los Guañacos, Los Miches, Los Carrizos, Las Ovejas, Varvarco y Manzano Amargo. Se le brindará atención directa a vecinos y vecinas que estén interesadas en «mejorar sus oportunidades de inserción laboral y capacitación».
La Provincia aclaró que durante el operativo se realizarán inscripciones al Sistema Público de Empleo Neuquino, orientación laboral y formativa, asesoramiento sobre cursos disponibles y relevamiento de perfiles e intereses laborales de cada localidad.
Además, quienes participen podrán inscribirse de manera presencial a la capacitación anual de «Auxiliar Mecánico de Motores Nafteros», que se dictará en el Aula Taller Móvil ubicada en la Escuela N° 76 de Huinganco.
Cronograma del Emplea Neuquén Móvil
Según lo informado, el cronograma del operativo se compone de la siguiente manera:
- Lunes 1 de junio: Huinganco. El equipo estará de 16 a 18 horas en la Plaza Remigio H. Moya.
- Martes 2 de junio: irá a Los Guañacos y Los Miches. El móvil estará de 10 a 13 horas en el Edificio Municipal, y luego en Los Miches, de 15 a 18 horas en la Plaza Local ubicada sobre Avenida 25 de Mayo.
- Miércoles 3 de junio: la jornada se desarrollará en Los Carrizos – Villa del Nahueve, de 10 a 13 horas, y posteriormente en Las Ovejas, de 15 a 18 horas en la Plaza San Martín.
- Jueves 4 de junio el operativo llegará a Varvarco, de 10 a 13 horas en el Polideportivo Gimnasio Municipal, y cerrará el recorrido en Manzano Amargo, de 15 a 18 horas en la Plaza Principal.
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