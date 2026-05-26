Emplea Neuquén Móvil: días, horarios y dónde estará durante la primera semana de junio 2026

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de la provincia anunció la puesta en marca del «Emplea Neuquén Móvil», un operativo impulsado con el fin de llevar a distintas localidades de la región orientación laboral, inscripción a capacitaciones y atención personalizada para neuquinos.

Emplea Neuquén Móvil: el anuncio

En el comunicado se informó que el móvil recorrerá localidades de la región del Alto Neuquén donde «muchas veces el acceso a este tipo de servicios resulta más difícil por cuestiones de distancia o conectividad».

La iniciativa llevará equipos técnicos territoriales a Huinganco, Los Guañacos, Los Miches, Los Carrizos, Las Ovejas, Varvarco y Manzano Amargo. Se le brindará atención directa a vecinos y vecinas que estén interesadas en «mejorar sus oportunidades de inserción laboral y capacitación».

La Provincia aclaró que durante el operativo se realizarán inscripciones al Sistema Público de Empleo Neuquino, orientación laboral y formativa, asesoramiento sobre cursos disponibles y relevamiento de perfiles e intereses laborales de cada localidad.

Además, quienes participen podrán inscribirse de manera presencial a la capacitación anual de «Auxiliar Mecánico de Motores Nafteros», que se dictará en el Aula Taller Móvil ubicada en la Escuela N° 76 de Huinganco.

Cronograma del Emplea Neuquén Móvil

Según lo informado, el cronograma del operativo se compone de la siguiente manera: