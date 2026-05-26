Avenida Mosconi de Neuquén: habilitaron la circulación directa hacia Cipolletti

La circulación directa desde Neuquén hacia Cipolletti por Avenida Mosconi quedó habilitada este martes luego de los trabajos de pavimentación realizados en el acceso al Puente Carretero. La apertura del tramo asfaltado busca descomprimir uno de los sectores con mayores complicaciones de tránsito en la capital.

Según informó la Municipalidad, durante el fin de semana largo se avanzó con la colocación de carpeta asfáltica en el sector conocido como Etapa 6, que conecta la traza de Avenida Mosconi con el puente interprovincial.

El secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, informó que: «Terminamos con el pavimento de los tres carriles externos de la mano que va hacia Cipolletti. Se terminó ayer a la tarde, asique a las 21 habilitamos el tránsito y ya se puede salir de la ciudad sin el desvío». Además, recordó que por ser zona de obras se debe circular a 20 kilómetros por hora.

Qué sectores de la Avenida Mosconi de Neuquén siguen con obras

La habilitación se produjo después de un corte total de tránsito que se extendió entre el sábado y el lunes en distintos sectores de la obra. El operativo permitió acelerar las tareas de asfaltado y avanzar de manera simultánea en varios frentes sobre la ex Ruta Nacional 22.

Desde el municipio indicaron que también hubo avances en la intersección de Mosconi y Chaneton, donde se ejecutaron trabajos para completar la estructura vial previa a la pavimentación definitiva. «El tránsito en Chaneton quedó habilitado ayer a las 18», informó Nicola.

En paralelo, continuaron las tareas sobre Avenida Olascoaga para mantener habilitados cruces perpendiculares.

Foto: Florencia Salto.

Las intervenciones forman parte del proyecto de transformación de Avenida Mosconi, una de las obras viales más importantes en ejecución en Neuquén. Además del pavimento, se realizan trabajos subterráneos vinculados a cañerías para luminarias y semáforos.

La Municipalidad precisó que el corte total de tránsito se utilizó para bajar la calzada hasta el nivel de subrasante en algunos tramos, una tarea necesaria para definir las alturas finales del corredor.

Con la habilitación del acceso directo hacia Cipolletti, el tránsito volvió a circular por sectores asfaltados que hasta el fin de semana permanecían restringidos. Las obras continúan en distintos puntos de Avenida Mosconi, donde todavía se mantienen intervenciones viales y desvíos parciales.