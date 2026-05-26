Padrón electoral UNCo: dónde y cómo consultar el listado definitivo para votar en las elecciones 2026

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) vive días decisivos. Este martes 26 y miércoles 27 de mayo, más de 37.000 personas definirán el rumbo político de la casa de estudios más importante de la región para los próximos cuatro años.

Se vota rector, vicerrector, decanos y la renovación completa de los consejos que conducen las sedes distribuidas en Neuquén y Río Negro.

El proceso electoral no es uno más: marcará el fin de la gestión actual conducida por María Beatriz Gentile y Fernando Paul Osovnikar, y pondrá a prueba por primera vez la histórica reforma estatutaria aprobada en 2024.

¿Dónde voto? Consultá el padrón definitivo de la UNCo

Para evitar demoras y saber exactamente en qué mesa te corresponde emitir el sufragio, la Junta Electoral central habilitó la plataforma de consulta digital.

Link directo para consultar el padrón: Padrón Electoral UNCo

El padrón general registra un total de 37.756 votantes habilitados en toda la Patagonia norte, repartidos en cuatro claustros clave: estudiantes, graduados, docentes y nodocentes. Otra opción para chequear si estás en el padrón electoral es hacerlo directamente desde los sitios oficiales de cada facultad.

Dos fórmulas cara a cara por el rectora de la UNCo 2026

Las elecciones de la UNCo se polarizan en dos proyectos políticos con perfiles bien diferenciados:

Lista N° 1 – «Futuro UNCo»: postula como rector a Christian Lopes , doctor en Biología, investigador del Conicet y actual encargado del área de Planeamiento de la universidad desde 2020. Lo acompaña como candidata a vicerrectora Lorena Higuera , geógrafa especializada en sociología de la agricultura latinoamericana.

postula como rector a , doctor en Biología, investigador del Conicet y actual encargado del área de Planeamiento de la universidad desde 2020. Lo acompaña como candidata a vicerrectora , geógrafa especializada en sociología de la agricultura latinoamericana. Lista N° 2 – «Impulsar la UNCo»: apuesta por una alianza de fuerte peso territorial e institucional. Está encabezada por Carlos Alejandro Espinosa (actual decano de la Facultad de Turismo – FATU) y Ana María Basset, actual decana de la Facultad de Ingeniería (FAIN) y la primera mujer en la historia en conducir esa unidad académica.

Horarios y sistema de votación: lo que tenés que saber sobre las elecciones en la UNCO

El cronograma electoral se diseñó para garantizar la participación en los extensos territorios de ambas provincias. Iniciaron la votación de manera anticipada el pasado 23 de mayo en el rango de 10 a 17 horas.

Las mesas estarán abiertas este martes 26 y miércoles 27 de mayo de 10 a 20 horas. Y se implementa la Boleta Única de Papel (BUP) en las instituciones restantes, un mecanismo que agiliza el recuento y reduce el uso de estructuras de papel tradicionales.

La paridad y la representatividad también sumaron cambios: a partir de esta elección se incorporan dos nuevos titulares para los claustros de consejeros docentes, estudiantes y nodocentes, alcanzando un total de 12 miembros por cuerpo.

Para estos cargos intermedios, la competencia es feroz: se presentaron 5 listas de docentes, 5 de estudiantes, 6 de nodocentes y 2 de graduados.