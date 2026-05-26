Catriel celebró la 3° edición del Festival del Locro Criollo con sabores, música y una fiesta popular

Durante la jornada distintos artistas acompañaron con un repertorio popular y danzas. Foto: municipio de Catriel.

Con ollas encendidas desde temprano y cientos de vecinos compartiendo la jornada, Catriel celebró el 25 de Mayo con una verdadera fiesta popular. La ciudad recibió la tercera edición del Festival Provincial del Locro Criollo, una propuesta que reunió gastronomía, música en vivo, artesanos y vecinos en una verdadera fiesta popular.

Desde temprano, familias enteras comenzaron a recorrer el predio para disfrutar de los distintos puestos gastronómicos y acompañar a los 12 equipos que participaron de la competencia por el mejor locro criollo. Ollas humeantes, recetas familiares y largas filas marcaron una celebración atravesada por los sabores tradicionales.

Foto: municipio de Catriel.

El evento tuvo además un importante movimiento turístico y comercial. Emprendedores y productores regionales mostraron sus propuestas en los stands montados durante la jornada, mientras que las cervecerías artesanales y bodegas locales sumaron color y variedad a la convocatoria.

Entre las propuestas gastronómicas y cerveceras participaron Bodega Familia Dellanzo, Cerveza Cacique, Cerveza de la Ostia, Perro Lobo, Las Delicias de Marilú y Lupulus.

Una competencia cargada de tradición y orgullo

La degustación de los platos estuvo a cargo de un jurado integrado por referentes de la gastronomía regional y autoridades locales. Participaron el chef embajador de Río Negro Juan José Carranza, el cocinero Alejandro Cadús, la chef Jorgelina Esper, la pastelera Patricia Sosa y la intendenta Daniela Salzotto.

Cada equipo presentó su versión del clásico plato argentino, combinando recetas tradicionales con secretos familiares que despertaron aplausos y elogios entre quienes participaron de la degustación.

El primer premio fue para “Las 3 G”, encabezado por Marta Segura. El segundo lugar quedó en manos de “M.O Caseritos”, de Marita Opazo, mientras que “Las Delicias de Marilú”, de Marilú Diez, obtuvo el tercer puesto. El cuarto lugar fue para “Raïs”, representado por Nicolás Soberon.

Foto: municipio de Catriel.

Música, danza y encuentro comunitario

La fiesta también tuvo espacio para la música y el folklore. Durante toda la jornada se presentaron artistas locales y regionales que acompañaron el espíritu patriótico del evento.

Fabián Scasso y la Coyuyo Band animaron la celebración con un repertorio popular que hizo cantar y bailar al público, mientras que el Ballet Folklórico Amor de Amancay aportó color y tradición con distintas danzas típicas argentinas.

Foto: municipio de Catriel.

Desde el Municipio destacaron la importancia de seguir impulsando este tipo de actividades culturales y gastronómicas, no solo por el movimiento económico que generan, sino también por el valor social que representan para la comunidad.