Le robaron a un trabajador municipal en Cipolletti y cayeron tras una persecución policial

Persecución y detenciones en Cipolletti: secuestran una tumbera tras un violento asalto en una plaza.

Dos jóvenes fueron detenidos en Cipolletti luego de asaltar a un trabajador municipal en la Plaza de los Periodistas Cipoleños, ubicada en el barrio 1200 Viviendas. Los sospechosos amenazaron a la víctima con una tumbera y le robaron una mochila con pertenencias y un teléfono celular, aunque fueron interceptados minutos después por personal policial que realizaba recorridos preventivos en la zona.

El hecho ocurrió cerca de las 22.30 del domingo, mientras efectivos de la subcomisaría 79 patrullaban por calle Cobián. En medio de las recorridas, los uniformados observaron movimientos sospechosos dentro del predio y advirtieron cómo un hombre caía al suelo mientras otros dos escapaban corriendo entre los senderos de la plaza.

Persecución y detenciones

De inmediato, los efectivos iniciaron una persecución a pie que permitió detener a uno de los sospechosos a pocos metros del lugar. Según se informó, el joven llevaba consigo una mochila negra con distintos elementos en su interior.

En paralelo, otro grupo de policías continuó el operativo cerrojo en el sector y logró aprehender al segundo involucrado.

Durante el rastrillaje realizado en inmediaciones de la plaza, la Policía encontró una tumbera abandonada entre el césped y unos arbustos. El arma casera estaba confeccionada con un caño metálico sujeto a una madera mediante tiras de cuerina negra.

El relato de la víctima

Minutos después del procedimiento, se presentó en el lugar un empleado municipal de 33 años, quien reconoció la mochila recuperada como propia.

De acuerdo a su testimonio, los dos jóvenes lo interceptaron mientras atravesaba la plaza y lo amenazaron con el arma casera para robarle sus pertenencias antes de intentar escapar aprovechando la oscuridad del sector.

Además, el hombre constató el faltante de un teléfono celular Samsung S20, aparato que no pudo ser recuperado durante el operativo.

Pericias y causa judicial

En el lugar también trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó pericias y levantamiento de pruebas para incorporarlas a la investigación.

Por disposición de la Fiscalía de turno, los elementos recuperados fueron restituidos a la víctima, mientras que los dos sospechosos quedaron detenidos en el marco de una causa por robo calificado.