Transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén: vuelven a extender la investigación y suman nuevas pruebas

La Justicia de Neuquén prorrogó por un mes la investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko, causa en la que un hombre permanece imputado por homicidio triplemente agravado. El pedido fue realizado por la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry durante una audiencia de control de investigación.

La solicitud fue acompañada por la querella y no recibió oposición de la defensa. Finalmente, el juez de garantías Juan Manuel Kees hizo lugar al planteo y fijó como nueva fecha de vencimiento de la investigación penal preparatoria el próximo 21 de junio.

La causa investiga el transfemicidio de Azul Semeñenko, ocurrido el 25 de septiembre de 2025. Según la acusación formulada por la fiscalía el 21 de octubre pasado, el imputado está acusado por el delito de homicidio triplemente agravado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por femicidio.

Nuevas pericias y análisis pendientes

Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron que aún restan medidas probatorias consideradas relevantes para completar la investigación.

Entre ellas mencionaron un informe final sobre la dinámica del hecho, elaborado a partir de distintos indicios criminalísticos recolectados tanto en el domicilio del acusado como en el vehículo presuntamente utilizado para trasladar el cuerpo y en el sitio donde finalmente fue hallada la víctima.

Azul Semeñenko había sido encontrada el 13 de octubre de 2025, casi tres semanas después de su desaparición.

Además, la fiscalía indicó que continúan realizándose entrevistas a testigos vinculados al entorno de la víctima, entre ellos personas trans y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad.

Según expusieron Inaudi y Jarry, el avance de algunas diligencias se complejizó debido a situaciones de temor y amenazas sufridas por personas que ya declararon en la causa.

“Fue necesario profundizar tareas de corroboración e incorporación de nuevos testimonios”, señalaron durante la audiencia al fundamentar el pedido de prórroga.

Videos, teléfonos y nuevas líneas de investigación

Otro de los puntos mencionados por la fiscalía fue el análisis de una importante cantidad de registros fílmicos e intervenciones telefónicas incorporadas al expediente.

De acuerdo con lo expuesto ante el juez, esos informes contienen información de interés que todavía debe ser cotejada con otros elementos probatorios reunidos durante la investigación.

La querella también respaldó la extensión del plazo y sostuvo que necesita tiempo adicional para analizar nueva evidencia vinculada al contexto de vulnerabilidad de personas trans en la región y profundizar líneas surgidas de testimonios recientes.

La defensa del imputado no presentó objeciones al pedido formulado por las partes acusadoras.