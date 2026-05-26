Abren convocatoria en Río Negro para que empresas mejoren su producción y reduzcan el gasto energético

Se trata de una iniciativa articulada con el Consejo Federal de Inversiones. Fotos Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Energía y Ambiente, recuerda que aún hay tiempo para inscribirse a la charla informativa destinada a empresas interesadas en sumarse al Programa Federal de Gestión Energética, una iniciativa articulada con el Consejo Federal de Inversiones.

La actividad está dirigida a pymes y empresas que quieran mejorar su eficiencia energética, optimizar consumos o avanzar en la instalación de sistemas de generación distribuida fotovoltaica.

La iniciativa busca ofrecer un asesoramiento técnico para producir mejor. A través del programa, las empresas podrán recibir la visita de un gestor energético en sus instalaciones, quien realizará un diagnóstico y brindará recomendaciones concretas para mejorar el uso de la energía.

Estas mejoras podrán vincularse con la reducción de consumos, la optimización de procesos productivos y la planificación de inversiones para hacer más eficiente el funcionamiento de cada establecimiento.

Las empresas interesadas aún pueden inscribirse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/siH4qdF28p7zhzWc9

Además, las recomendaciones que surjan del diagnóstico podrán ser financiadas mediante las líneas de crédito disponibles del CFI, facilitando que más empresas puedan avanzar en mejoras energéticas concretas.

El Programa Federal de Acciones de Gestión Energética tiene como objetivo capacitar a personas interesadas en brindar asistencia técnica sobre el equipamiento necesario y los procedimientos de habilitación en sus jurisdicciones.

La iniciativa busca impulsar un modelo de desarrollo ambientalmente sustentable en las provincias, fortalecer la gestión pública de los recursos renovables y consolidar el vínculo con los productores que desean mejorar su eficiencia energética en sectores estratégicos definidos por cada distrito.

Río Negro acompaña a las empresas

La convocatoria forma parte del trabajo que viene impulsando la Provincia para fortalecer una matriz productiva más eficiente, competitiva y preparada para el futuro.

Desde la Secretaría de Energía y Ambiente se promueve el acceso a herramientas técnicas y financieras que permitan acompañar a las empresas rionegrinas en un proceso de mejora continua, con impacto directo en la producción, los costos y la sustentabilidad. La charla informativa se realizará mañana, 27 de mayo, a las 10, en el edificio de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, ubicado en Los Sauces y Los Arrayanes, Cipolletti.