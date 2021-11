Aníbal Fernández aseguró que Alberto «va a pelear por la reelección»

Fiel a su estilo, Aníbal Fernández analizó las elecciones legislativas del domingo y dejó frases resonantes. El ministro de Seguridad elogió a Alberto Fernández y afirmó que “va a pelear por la reelección en 2023”.

«El presidente hizo un esfuerzo sobrehumano», agregó el funcionario sobre el rol del mandatario en la campaña. Además, dijo «ni loco» es un resultado que lo deja sin chances para el 2023.

En declaraciones con Radio Con Vos, Aníbal destacó que los comicios en la provincia de Buenos Aires fueron «un empate, después de que hayan presagiado que nos iban a hacer pedazos».

Fernández hizo una analogía futbolera al decir que «cuando no se puede ganar hay que jugar a no perder». “Perdimos, pero cuando me pongo a mirar los números respecto de la primer minoría en Diputados, nuestra performance es mejor que la de los otros. Y respecto del resto de las cosas, muchos distritos se daban por perdidos y el trabajo dio sus frutos”, agregó.

“Si te acompañan, tan mal no debes haber hecho las cosas. Si no te comportaste como corresponde no te hubieran dado ni cinco de bolilla. Sin embargo, al Presidente lo acompañaron”, concluyó.