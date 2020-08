Anses Neuquén informa que sólo se atenderá con turno

La Unidad de Atención Integral (UDAI) de Neuquén de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que la atención en las diferentes oficinas será únicamente con turnos previos. Además, se señaló que muchos trámites pueden realizarse a través del sitio web del organismo nacional.

Los turnos podrán solicitarse en la página web del organismo nacional, o a través del número telefónico 130. Será "condición indispensable y excluyente para ser atendidos en nuestras oficinas", recalcaron desde la UDAI Neuquén.

Pero también "se puede solicitar asesoramiento y realizar consultas en la casilla de correo electrónico de la UDAI: udaineuquén@anses.gob.ar", subrayaron.

Anses tiene en funcionamiento tres Puntos de Atención en la región: Zabaleta 40 de Plottier, Chubut 326 de Centenario, y en Godoy y Novella de Ciudad de Neuquén.

Además, desde el organismo detallaron que los siguientes trámites pueden se realizarse de manera virtual:

• Jubilaciones y pensiones

• Inicio de jubilación

• Inicio de pensión por fallecimiento de un jubilado o de un trabajador en actividad.

• Rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión

• Activación de una jubilación o pensión suspendida

• Reclamo de un haber no cobrado de una jubilación o pensión.

Asignaciones Familiares y Desempleo

• Asignación por Embarazo para Protección Social.

• Asignación Prenatal.

• Asignación por Maternidad / Maternidad Down.

• Prestación por Desempleo

• Autorización para el cobro de asignaciones por hijo con discapacidad.

Apoderados

• Apoderado para jubilados y pensionados.

• Apoderado para Asignaciones Familiares.

Otros trámites

• Subsidio de contención familiar.

• Actualización de datos personales y familiares (unificación de CUIL, acreditación de hijos, matrimonio, divorcio, separación, convivencia)

Trámites sobre los que podés solicitar asesoramiento

• Jubilación

• Pensión

• Reajustes

• Pensión Universal Adulto Mayor

• Matrimonio/Convivencia

• Subsidio de Contención Familiar

• Poderes

• Actualización de datos personales o del grupo familiar

• Asignación Universal por Hijo

• Asignación Familiar por Hijo

• Asignación por Nacimiento y Adopción

• Pensión no contributiva para madre de 7 hijos

• Régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes - Ley 27.452

• Certificado de vivienda familiar RENABAP