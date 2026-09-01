Dos heridos de bala y dos detenidos tras confuso episodio en el centro de Bariloche

Una emboscada nocturna en la que al menos tres sujetos trataron de subir a otro a un vehículo contra su voluntad terminó con dos de ellos heridos de bala y la inmediata intervención de la policía, que detuvo a dos personas y secuestró teléfonos, ropa y el auto involucrado. La expectativa es que esos elementos contribuyan al rápido esclarecimiento del hecho.

El primer dato que alertó a los efectivos de la comisaría Segunda provino del hospital zonal Ramón Carrillo el lunes cerca de las 22.30. Desde allí informaron sobre el ingreso de un joven que presentaba una herida de bala en la rodilla izquierda. Instantes después se sumó el dato de otra persona baleada en un glúteo, que yacía en la puerta de un hotel ubicado en Elflein al 100, a unas cuatro cuadras del Centro Cívico.

El vínculo entre ambos no tardó en quedar a la vista, a partir del relato del segundo de los heridos, quien dijo que lo habían interceptado de sorpresa desde un auto negro, manejado por una mujer y con dos hombres a bordo, que quisieron subirlo a la fuerza. Ante la resistencia que ofreció, lo balearon en la pierna. Dijo también que al menos la mujer hizo exhibición de un arma de fuego.

El caso quedó a cargo del fiscal de turno Facundo D´Apice, quien comandó la recolección de evidencias en el lugar y tomó algunos testimonios, que serán expuestos mañana en la audiencia de formulación de cargos.

El auto negro fue detectado esa misma noche en inmediaciones del hospital, adonde habrían trasladado al primero de los heridos. Cuando la mujer, quien ya estaba identificada, se lo quiso llevar quedó detenida por disposición del Ministerio Público, al igual que el joven con un balazo en la rodilla, quien solo presentó lesiones leves y acababa de recibir el alta médica.

Las fuentes consultadas indicaron que no se trató de en enfrentamiento, que no hubo disparos de ambos lados y que los dos heridos (si bien uno fue el agredido y otro parte del grupo agresor) habrían recibido proyectiles de la misma arma. No fue posible determinar aun si el arma también fue secuestrada y tampoco cuál fue el motivo del incidente.

El área de criminalística comenzó a trabajar con los elementos secuestrados, y tomó muestras a la mujer y a uno de sus presuntos compañeros para buscar residuos de disparos. También está previsto examinar los teléfonos con el fin de conocer la relación entre los involucrados. Esa información, esperan los investigadores, sería determinante para echar luz sobre lo ocurrido.