Antes de cerrar, el Museo Paleontológico de Bariloche se va a España

Unos 7000 fósiles se exhiben en sala. (Foto: Alfredo Leiva)

“El museo no se va a cerrar; se va a trasladar”, sentenció Rodolfo Corsolini, el director del Museo Paleontológico “Rosendo Pascual”, ubicado frente al lago Gutiérrez, tras el anuncio que movilizó al país sobre el cierre de la institución en el barrio Villa Los Coihues. Junto a su hijo Julián, Corsolini apuesta ahora a que gran parte del patrimonio que fue hallando en diversos rincones del país desde hace más de 40 años forme parte de una muestra itinerante por España durante dos años. Quizás tres.

La polémica se generó en febrero cuando se conoció que el fundador del museo había decidido cerrar las puertas de la institución que abrió en 1995, cuando desembarcó en la ciudad de su Mar del Plata natal. “El municipio me exige ahora una habilitación comercial cuando esto no es un comercio. Mañana me van a pedir la habilitación para un zoológico”, objetó en un primer momento. La asesora letrada del municipio, Natacha Vázquez, fue contundente: “la habilitación comercial es la autorización para funcionar porque al lugar concurre mucha gente y es responsabilidad del municipio si llega a pasar algo”.

Los intentos de algunos concejales y legisladores por revertir la decisión de Corsolini fueron en vano. El hombre, junto a su hijo que lo secunda en el museo, aceptó una propuesta de dos localidades españolas para exponer el patrimonio del museo en ese continente. Las provincias de Murcia y Málaga los invitaron a realizar una muestra itinerante con el material del museo.



Mucha gente va a pensar en que todo esto es patrimonio cultural. Y sí, lo tenemos en cuenta pero es patrimonio que se va a exhibir en otro lado” Rodolfo Corsolini – director del Museo Paleontológico

“Decidimos tomarnos dos o tres años sabáticos hasta que la situación se solucione y esto cambie. Hemos hablado con la Embajada Argentina y nos dijeron que nos esperan. No es para menos: un museo de la Patagonia en España. Será la primera vez en la historia en que se represente a la Patagonia en Europa”, sintetizó Rodolfo Corsolini.

Julián, paleontólogo y biólogo que acompaña a su padre desde muy chico en la actividad, aseguró que tanto la senadora Silvina García Larraburu como el vicegobernador Pedro Pesatti ya están al tanto del proyecto. “Están entusiasmados porque podríamos hacer algo único en lugares como Murcia y Málaga que reciben más de 7.000.000 de personas al año. Son lugares super culturales y turísticos. Si nos va bien, lo renovaremos; si no, nos volveremos. No lo sabemos. De principio, es eso”, expresó.

Según indicó, las estadísticas de España revelan que el 80% de los turistas concurren a los museos. “Que un 1% de esos 7.000.000 conozca nuestro lugar, nuestro patrimonio y Bariloche es mucho”, enfatizó con entusiasmo.

El traslado del patrimonio

El museo Rosendo Pascual cuenta con cinco salas en las que se exhiben 6.000 minerales y 7.000 fósiles (otros 5.000 permanecen guardados).

El objetivo es trasladar a España una parte de ese material que abarca los minerales, las aves y los fósiles una vez que se acceda al permiso, aunque admitieron que el trámite es “delicado”.

“Ya pedimos autorización ante la autoridad de aplicación a nivel nacional. Nos informaron que el permiso se realiza en la provincia para la salida de la provincia y no del país. Va a ser algo único mostrar todo esto en otro lado”, expresó Rodolfo y recalcó: “Nada se pierde, todo se transforma”.

Julián aseguró que la ley les permite sacar el material del país. “Las leyes lo permiten. Permiten la salida mientras sea para exposición. No se puede salir para siempre pero sí si es temporal”, mencionó.

Río Negro consultó al secretario de Cultura de la provincia, Ariel Ávalos, sobre la decisión de trasladar el museo a España pero el funcionario prefirió no hacer declaraciones. “Solo voy a decir que hay gente en Bariloche que tienen previsto dialogar con la gente del museo”, atinó a decir.

La cultura acá y allá

“Acá no pensamos en cultura. Y no depende de este gobierno o del color político. Allá prima una mirada un poco más conservadora. Si uno piensa en París, piensa en el Louvre, si piensa en Roma, piensa en ruinas, si piensa en Madrid, a uno lo remite al Museo del Prado”, reflexionó Julián.

Su padre continuó: “Sin ir más lejos, ¿qué pasó con el teatro para Bariloche? Ahí quedó. Hace 30 años que vivo acá y esto no progresa. Seguimos con la tierra, con colectivos que pasan a alta velocidad, nos hacen vibrar todo y nos hacen caer las piezas. Mi hijo es joven y tiene tiempo. Yo no”.