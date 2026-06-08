Tres amigas crearon un servicio clave en Neuquén para que llegar por Vaca Muerta “no sea un caos”

“¿Y ahora qué?”, se preguntaron tres amigas de Neuquén. Ya habían vivido en otras partes y desarrollado sus carreras como licenciadas en Turismo, pero se abría ante ellas un nuevo deseo que reclamaba su lugar: “Emprender algo propio”. En medio de una “crisis profesional” nació C-HOST, la primera consultora integral de relocalización en la región, que busca facilitar la inserción de familias y empresarios que llegan atraídos por el fenómeno de Vaca Muerta.



Natalia Puerto, Valeria Blocki y Andrea Cornejo son licenciadas en Turismo egresadas de la Universidad Nacional del Comahue (Unco). Son socias y amigas. Natalia y Valeria se conocieron el primer día de la facultad, hace 30 años. Andrea ya era amiga de Valeria, pero no conocía a Natalia hasta hace unos meses atrás. Las tres se complementan e iniciaron juntas este desafío. “Queremos ser el talento local que recibe a quienes eligen Neuquén”, remarcó Natalia.



Y continuó: “Nuestro objetivo es que la llegada no sea un caos, sino una experiencia de ‘soft landing’ donde nosotros nos encargamos de los detalles, desde la casa hasta el colegio de los chicos, para que ellos solo tengan que empezar a vivir”.

Para Andrea, el motor es la empatía de haber sido extranjera. “Yo viví en otros países y entiendo lo que es llegar a un lugar nuevo. Queremos que el que venga a invertir o a trabajar diga: ‘me quedo porque encontré un lugar donde me siento acompañado’. Se trata de mostrarles que nuestra ciudad es genial y que pueden ser parte de ella”, enfatizó.



Las voces se superponen ante la emoción y la complicidad de las tres emprendedoras. Comparten profesión, edades, experiencias de vida y un amor entrañable por estas tierras. “Siempre vuelvo a Neuquén porque nací acá y tengo mi corazón puesto acá. Pero además, considero que es una ciudad cosmopolita, con influencia de almas de distintos lugares desde su génesis. Es el lugar que elijo para apostar y generar un aporte de valor”, expresó Valeria.

Cómo nació C-HOST, el emprendimiento para recibir a quienes llegan a Vaca Muerta



C-HOST comenzó a gestarse en un momento en que tanto Natalia como Valeria atravesaban replanteos laborales. Sin saberlo, ambas estaban volcando en un papel, por separado, la misma visión. “Nati posteó en LinkedIn sobre un nuevo puesto de relocalización de personas. Entonces yo le mando un documento que había escrito y le pregunto en qué andaba. Ella me contesta con su propio documento: habíamos redactado lo mismo”, recordó Valeria entre risas sobre aquel “clic” definitivo.



Al día siguiente se reunieron con Andrea. Valeria ya venía trabajando con ella en capacitaciones y sabía que era el talento que faltaba para completar el equipo. En esa reunión todo encajó a la perfección: sus trayectorias, las ganas de impulsar algo propio y sus perfiles bien marcados.



“A Valeria yo le digo ‘la RR PP’; ella es la más sociable, la de generar el contacto”, describió Natalia mientras Andrea asentía y Valeria reía. “Andre, en cambio, es la que propone ideas e investigaciones; es la disruptiva del grupo”, continuó. ¿Y el rol de Natalia? “Nati es la que está en el background, en la parte más formal de bajar a documentos y estructurar todo lo que pensamos”, graficó Valeria.



“Me encontré con estas dos grosas que es un placer tenerlas, compartir con ellas, porque realmente compartimos muchas cosas en común de nuestra profesión”, añadió Andrea sobre el trío dinámico.



Ese complemento de personalidades, más sus experiencias laborales dentro del ámbito público y privado aceitaron el camino. Así, la idea no tardó en concretarse. Comenzaron a trabajar formalmente en enero de este año y, desde entonces, ya han asesorado a varios clientes en casos puntuales. Actualmente, lideran propuestas de desembarco para dos grandes inversores que buscan explorar el territorio y están enfocadas en alianzas con departamentos de Recursos Humanos para el traslado de personal ejecutivo.

Andrea, Natalia y Valeria, tres amigas emprendedoras. (Foto: Oscar Livera).

C de Confluencia: los conceptos detrás del nombre del emprendimiento de Neuquén



El nombre de C-HOST también nació de esa mezcla entre profesión y territorio. La “C” resume varias palabras clave para sus fundadoras: confluencia, comunidad, comenzar de nuevo. La segunda parte del nombre viene de su formación en Turismo. “Host es anfitrión en inglés. Transformamos la idea de anfitrión turístico en anfitrión local”, resaltó Natalia.



De esa síntesis surge el corazón del proyecto y su lema: “Hospitalidad que une”. No se trata solo de abrir una puerta, sino de tender puentes. “Se habla mucho de la sustentabilidad económica y ambiental, pero poco de la pata social. Nuestro aporte de valor es trabajar desde la hospitalidad para generar comunidad, que el que llega no sea un extraño, sino que logre un verdadero arraigo”, destacó Valeria. Se preguntan qué sucede con las personas detrás de la expansión de Vaca Muerta e intentan encontrar una respuesta.



Aseguran que la apuesta es colectiva. “Todo lo que se logra hacer en comunidades y en gestión con otros y en red siempre tiene mejores resultados”, añadió Valeria. C-HOST es, en ese sentido, tanto un emprendimiento como una declaración de principios: nadie se inserta solo en un nuevo lugar, como tampoco se emprende sin red.



Ese amor por Neuquén es el hilo que cose cada una de sus decisiones. “Yo conocí muchos lugares del mundo y me encontré con gente muy generosa, pero también tengo algo muy lindo acá, en mi ciudad donde vivo, y quiero que lo vengan a conocer”, enfatizó Andrea, orgullosa de invitar a otros a su tierra. Natalia, nacida en Chubut pero neuquina por elección, lo resume desde otra orilla: “Estar afuera es lindo, conocés otras culturas, pero nunca me sentí en casa. Siempre que estuve afuera extrañé el calor de la Argentina y de Neuquén. Es el lugar que vuelvo a elegir”.



Entre las tres, hicieron de ese sentimiento un servicio: una consultora que convierte la hospitalidad neuquina en herramienta concreta para que quienes llegan también puedan, algún día, llamar “casa” a este rincón de la Patagonia.

Los cinco ejes del emprendimiento de Neuquén: cómo contactarlas

El servicio de relocalización corporativa existe hace años en el mundo. En Argentina casi toda la oferta se concentra en Buenos Aires. Cuando una empresa traslada a una familia a otra provincia suele contratar allí y luego busca “alguien” que resuelva en territorio. “Nosotras queremos que ese ‘alguien’ sea talento neuquino”, sostuvo Natalia Puerta, licenciada en Turismo y una de las fundadoras de C-HOST.



El emprendimiento se especializa en acompañar a familias, personal técnico y ejecutivos que llegan a la región por el desarrollo de Vaca Muerta. El objetivo apunta a un “soft landing” real: menos estrés, más arraigo. “Sabemos lo que significa empezar de cero en otro lugar. No alcanza con entregar una llave. Hace falta una red humana”, enfatizó la cofundadora y también licenciada en Turismo, Valeria Blocki.



El servicio abarca cinco grandes ejes: búsqueda de vivienda según el estilo de vida de cada familia, asesoramiento para elegir escuelas y apoyo en inscripciones, gestión de trámites administrativos y migratorios, orientación en salud, clubes y actividades, y tours de orientación por la ciudad para que el recién llegado entienda barrios, servicios y distancias.



La diferencia entre una atención remota y un equipo local se ve en los detalles. Natalia recordó el caso de un gerente que llegó desde Buenos Aires con una agenda armada para visitar posibles locaciones en Cipolletti y Roca. “Iba a cruzar el puente a las tres de la tarde. Le explicamos que en ese horario todo se complica. Reordenamos el recorrido y pudo cumplir los objetivos en un solo día. Eso solo lo resuelve alguien que vive acá”, contó.



También acompañaron a una familia brasileña. La mujer estaba embarazada y necesitaba atención médica inmediata. “Activamos nuestra red y consiguió turno rápido con un ginecólogo y un pediatra de confianza. Para ella ese gesto marcó la diferencia”, relató Natalia.



Para Andrea Cornejo, cofundadora y licenciada en Turismo, su recorrido como voluntaria en intercambios estudiantiles fue clave para entender lo que hoy ofrecen desde C-HOST. “Trabajé más de veinte años recibiendo estudiantes de otros países. Siempre buscaba mostrarles mi ciudad y nuestra cultura local. Ahora hago algo parecido, pero con familias y profesionales que vienen a vivir y necesitan sentirse parte, no solo pasar de visita”, explicó.



Trabajan con cada caso en particular y, según lo que requieran, pasan un presupuesto. Pueden contactarlas a través de sus canales digitales y de atención directa. C-HOST está presente en Instagram como @c.hostneuquen, en LinkedIn como C·HOST. También cuenta con web propia: www.chost.com.ar. Además, reciben consultas por correo electrónico en administracion@chost.com.ar y por WhatsApp o celular a : 299 4222963 y 291 404 6716.

Natalia, Valeria y Andrea: las mujeres detrás de C-HOST

Natalia Puerto es licenciada en Turismo y durante más de veinte años trabajó en gestión de proyectos y coordinación de equipos en el sector público y privado. Vivió en Italia y en Venezuela, donde entendió en primera persona lo que implica mudarse a otro país: buscar casa, escuela, médicos y aprender códigos nuevos. Esa experiencia la llevó a querer acompañar a otros en ese proceso.

A su lado está Valeria Blocki, también licenciada en Turismo y magíster en Gestión del Turismo Sostenible. Se especializa en planificación territorial y trabajo con actores sociales, y es docente en la Universidad Nacional del Comahue.



El trío se completa con Andrea Cornejo, licenciada en Turismo y especialista en idiomas. Durante más de dos décadas fue voluntaria en una organización de intercambios estudiantiles y vivió en otros países. Enseña alemán, inglés y español para extranjeros y siempre buscó mostrar la cultura local a través del lenguaje.