Apertura de sesiones en Choele: Ramello volvió a cargar contra la oposición

Durante la apertura del año legislativo de Choele Choel, el mandatario comunal Diego Ramello (JSRN), volvió a manifestar el estado crítico del municipio que recibió en diciembre pasado. Apuntó nuevamente a la administración anterior de Daniel Belloso, del FpV y actualmente legislador provincial, quien “durante años se dilapidó el patrimonio municipal, impactando en el presente y el futuro, afectado las cuentas municipales, el patrimonio, las parte operativas, la infraestructura, el equipamiento y la cobertura de servicios. No hay posibilidades de desarrollo para Choele si no logramos solucionar los problemas, que además son económicos, financieros, pero que también son institucionales, son políticos, son organizacionales y son urbanísticos”.

Foto: Gentileza Municipio Choele Choel.

El jefe comunal, que por primera vez abrió el periodo ordinario del Concejo Deliberante, fue puntual en señalar que “el principal déficit institucional que observamos fue la falta de una planificación integral de la ciudad". "El resultado fue un crecimiento sin sostenibilidad, sin equilibrio, sin cuidado del medio ambiente. En definitiva tuvimos crecimiento pero no desarrollo. Por la falta de inversiones necesarias para garantizar los servicios básicos, recibimos una planta urbana extensa, dispersa y desconectada, con áreas con baja o inexistente cobertura de servicios. Esta política generó vecinos de primera categoría y vecinos de segunda categoría”, opinó.

Ramello dejó en evidencia las prácticas llevadas a cabo, que se repitieron en las distintas áreas, generando pasivos o deudas. Entre los ejemplos, citó la operatoria de 40 terrenos efectuada en instancia pre-electoral. La operación surgió con denuncias de usurpación, que provocaron el reempadronamiento en el registro de demanda habitacional, con la aprobación del instituto de tierras, para la compra de una hectárea de tierra indeterminada e indivisa.

Foto: Gentileza Municipio Choele Choel.

En ese punto, Ramello detalló que “se compró de forma directa un inmueble sin existencia catastral por la suma de más de 10 millones de pesos, cuyo comprador fue el Instituto que no contaba con recursos, sin darle intervención a la contraloría o al concejo. De los 40 adjudicados, solo 17 cumplen con los requisitos para ser considerados en situación de vulnerabilidad social. Queda demostrado que el Instituto fue un mero mecanismo para eludir los controles institucionales. No existe un archivo del instituto, no existe un libro de actas ni un registro de resoluciones”, acusó.

Por la deuda municipal heredada dijo que “la totalidad adeudada implica pasivos por la suma de $140.257.277, que incluyen de más de 44 millones de cuentas corrientes, deuda de obra pública de más de 33 millones y falta de inversión en parque automotor de más de 62 millones. Además se puntualizó que quedaron dos obras pendientes de concreción, como lo son la feria de productores y el Playón a cielo abierto del barrio Villa Unión.

Ramello señaló que en estos primeros 71 días de su gobierno se inició con limpieza de la ciudad y la implementación del programa de intervención urbana para acercarse al vecinos. Se planifica acercar también a los barrios el cobro de tasas y se comenzará con castraciones gratuitas de mascotas.

Foto: Gentileza Municipio Choele Choel.

Destacó la creación dentro del organigrama de un área de seguridad y anticipó que se concretará en el corriente año la instalación del departamento de verificación técnica vehicular en el parque industrial, el avance del programa de modernización de la gestión municipal, el proyecto integral de la costanera y la culminación de los 1100 metros de calle Storni.

Mencionó la finalización de las 86 viviendas, con una inversión de IPPV de 33 millones de pesos y posteriormente se culminará la obra en las 110 viviendas.

Al mismo tiempo, envió al Concejo el proyecto para llamar a concurso para el cargo de juez de faltas, y la reforma de becas escolares que permitirá incorporar a chicos de nivel inicial.

Entre otros anuncios, enumeró la implementación de la oficina de planeamiento como agente del plan estratégico de desarrollo y del plan urbano ambiental para avanzar en el ordenamiento territorial, garantizando la cobertura de los servicios públicos y mejoramiento de seguridad.

“Recuperar el municipio y la ciudad es una tarea de todos. Estoy convencido que lo vamos a lograr. Si lo queremos entre todos, si lo soñamos entre todos, hay otro Choele", finalizó Ramello.

La repuesta de la oposición FdT no se hizo esperar, señalando que “el discurso carente de propuestas para los problemas que tienen los vecinos. Vacío de contenido y de políticas públicas”, contraatacaron.

Además Verónica Porrino, edil del FdT, dijo que “se sigue haciendo diagnóstico de la ciudad, cuando deberían a esta altura aparecer los programas y las acciones para solucionarlos. Se habla de emergencia económica y el intendente con su planta de funcionarios, se dieron aumentos de sueldos cuando llegaron en diciembre, redujeron los sueldos de los empleados y contrataron enorme cantidad de monotributistas para cumplir sus compromisos políticos, precarizando además la situación laboral en la municipalidad. Llegaron con un discurso de transparencia y a esta altura no responden los pedidos de informes. Han contratado camiones y maquinaria sin licitaciones, favoreciendo a sus amigos", afirmó la concejal.