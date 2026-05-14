Descubre lo que los astros tienen para ti hoy jueves 14 de mayo: mirá el horóscopo según tu signo zodiacal

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Al fin la gente escucha lo que dices. Todos los ojos y oídos se centran en ti, así que puedes expresarte, no pierdas la oportunidad. Amor: Si tienes pareja, sufrirás una crisis bastante importante en estos días y, es posible, que tomes la decisión de separarte. Riqueza: Cuidado con ser crítico con los errores de los demás. Esto puede traerte problemas en el trabajo, en la economía o las finanzas. Bienestar: El momento indica que hay cuidarse tanto el aspecto interno como la imagen, piel, cabellos y uñas. No te excedas en las comidas.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Parece que la situación te obligará a arriesgar y a tomar la iniciativa en diversos proyectos. Es momento de innovar. Amor: Cuando alguien reaparezca en tu vida estarás empezando a jugar con fuego. A veces tienes que reavivar una vieja llama. Riqueza: En el trabajo o en el aspecto profesional, respeta los criterios y límites que te imponen los demás, pero actúa con astucia. Bienestar: Evita exagerar las situaciones para no empeorar las cosas, especialmente con la gente que aprecias, de otra forma, solo conseguirás quedarte sin amigos ni familia.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Asuntos en curso sobre reparaciones o renovación en el hogar no se han solucionado todavía, y perderás la paciencia. Amor: Momento de movimientos y sorpresas en el terreno del amor. No te precipites y deja que los acontecimientos se asienten. Riqueza: Te encuentras en posibilidad de arriesgar e invertir. No ignores tu intuición porque un golpe de suerte modificará tu vida. Bienestar: Tu escepticismo natural te impide creer que puedes llegar más alto, pero es cierto, tienes lo que quieras. Lo que te falta es tener fe en ti.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: En estos días es posible que haya algún viaje o encuentro con alguna persona importante que permita ampliar tus horizontes. Amor: El terreno amoroso seguirá siendo favorable y la vida íntima será una hermosa combinación de pasión, ternura y comprensión. Riqueza: Hoy te darán noticias favorables sobre un problema legal que te tenía preocupado. Es tiempo de comenzar con tus planes. Bienestar: Domina esa omnipotencia que tantos problemas te trae a veces y no vaciles en pedir consejo a tus amigos, a ellos les agradará ayudarte.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: A pesar de poseer un amplio y nutrido grupo de amigos, conocerás gente en otros ámbitos que te resultará muy enriquecedora. Amor: Estás en posición favorable para todo lo que tenga que ver con tus relaciones personales. Buen momento para cultivar amistades. Riqueza: Te darán un envión que no resultará suficiente como para llevarte a la cima. No te desanimes sin haber insistido lo suficiente. Bienestar: Tu imaginación es única y extremadamente poderosa. Tu paciencia a veces llega a desesperar a los demás. No dejes que eso te preocupe.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Es posible que sientas algo de recelo o hasta envidia a tu alrededor, pero con tu astucia, lograrás neutralizar los efectos. Amor: Conviene poner en orden todos los asuntos relacionados con el amor, pues hay peligro de que haya equivocaciones. No te engañes. Riqueza: Recuerda que buenos informantes valen oro y que un dato puede hacerte ganar más en un día que lo que ganaste en años. Bienestar: La naturaleza es extremadamente importante, te reconforta el contacto con ella. Descansar y dormir varias horas te es prácticamente imprescindible.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tendrás dificultades para pensar de manera lógica y racional. Por lo que, te sentirás molesto y manifestarás inseguridad. Amor: Un miembro viejo de la familia está en problemas. Las fiestas de hoy te darán la oportunidad para llenar de ternura a esa persona. Riqueza: No viene al caso guardar secretos sobre tu situación económica. Con un poco de imaginación, puedes sortear los problemas. Bienestar: Alguien cercano tiene una personalidad tan fuerte que hay que cuidarse de no dejarse arrastrar por sus fantasías y proyectos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Dejarás de depender de otros, y eso te devolverá la libertad que tanto has buscado. Será buen momento para descansar. Amor: Tu energía está en descenso y caes en celos y confusión. No te precipites en tus conclusiones y otorga el beneficio de la duda. Riqueza: Tus finanzas se ven favorecidas porque has realizado una excelente programación. Si tienes propiedades, no necesitas más nada. Bienestar: Trata de no confundir los deseos con las realidades. Pon los pies firmemente en el suelo y sé objetivo en tus opciones.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Se requerirá dedicación y trabajo fuerte para asumir las cosas que parecen entrar en un ascenso trabajoso. Amor: Tu relación se ve amenazada con una amarga discusión y hasta con una ruptura. De ti depende que esto no suceda. Riqueza: Período donde podrás probar la templanza y empuje que te caracterizan. Pero tendrás que organizarte para salir de los problemas. Bienestar: Los excesos de cualquier naturaleza te pueden perjudicar. Modera tu dieta y, sobre todo, cuida tu vida al aire libre practicando algún deporte.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tendrás una sonrisa en tu rostro cuando haya un cambio favorable en tu camino, te permitirá satisfacer un deseo o antojo. Amor: Nuevos encuentros son inevitables, así que, asegúrate de verte lo mejor posible. Algún amor de tu pasado volverá a buscarte. Riqueza: Abandona el desgano y dedícate de lleno a tu trabajo y responsabilidades. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bienestar: Puedes sentir una gran responsabilidad y parecer que no tienes compensación. No huyas de la realidad, estúdiala y no tomes decisiones fuertes.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tus asuntos familiares o los de alguien cercano se complicarán. La solución no está a la vista y hay que concebirla a largo plazo. Amor: Cuentas con todos los elementos para colmar de bienestar, cariño y ternura. Estarás en condiciones de reconquistar al ser amado. Riqueza: Estás en condiciones de mejorar tu situación económica. No permanezcas inactivo porque las oportunidades difícilmente se repiten. Bienestar: Evita tomar decisiones definitivas. Analiza las alternativas de cada momento y no te dejes llevar por consejos que son totalmente malintencionados.