Apuñaló a su cuñado en Año Nuevo: «Si yo no me defendía, me mataba él a mí»

«Si yo no me defendía, me mataba él a mí», argumentó Eduardo González, durante la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo esta mañana. El hombre permanecerá detenido durante cuatro meses, el período en que dure la investigación por la tentativa de homicidio de su cuñado, Samuel Alarcón, que se encuentra internado en terapia intensiva en el hospital Ramón Carrillo.

El ataque ocurrió en la madrugada del primero de enero, cuando González le asestó a Alarcón cuatro puntazos en el torax y en el abdómen en una casa del barrio 2 de Abril. El imputado abandonó el lugar; mientras tanto, la hermana de la víctima pedía ayuda al 911.

Alarcón fue trasladado de urgencia al hospital público donde permanece internado con coma farmacológico. Su pronóstico es reservado.

«En cuanto a la calificación legal hablamos de homicidio simple en grado de tentativa aunque esto es momentáneo porque no sabemos cuál va a ser el desenlace del accionar. Hay un riesgo real de vida«, manifestó el fiscal César Lanfranchi.

El juez Víctor Gangarrosa dio por formulados los cargos contra González y dispuso un plazo de la investigación de cuatro meses. Además, ordenó la prisión preventiva hasta el 3 de abril en el Servicio Penitenciario Provincial. Tuvo en cuenta los argumentos de la fiscalía respecto a que González se dio a la fuga del lugar de los hechos, deshechó el arma -que aún no se encontró- e incluso, cambió sus prendas. Por otro lado, hay riesgo de vida para la víctima y su hermana resultó testigo presencial.

Lanfranchi relató que esa madrugada, la víctima, el imputado y su pareja, Gloria Alarcón, celebraban año nuevo cuando se generó una discusión. «El ambiente se tornó cada vez más tenso. Gloria Alarcón logró que González se retire del lugar, cerrando la puerta con llave pero el hombre rompió los vidrios de la vivienda con puñetazos. Samuel salió al exterior y se trenzaron a golpes. Finalizada la gresca, ingresó a la casa, sacó un cuchillo y le asestó cuatro puntazos», detalló.

La defensora oficial Natalia Araya insistió en una teoría diferente del caso. «Hablamos de un exceso en la legítima defensa. González no tiene antecedentes«, planteó y destacó que se entregó en la Comisaría 42.

En su declaración, González manifestó que la discusión se produjo cuando su pareja le quitó el celular del bolsillo. «Había unos videos en los que yo tenía relaciones sexuales con otra chica en octubre. Quería explicaciones, pero le dije que yo no estaba con ella en ese momento. Samuel me dijo que le diera una explicación a su hermana porque si no, no salía de la casa. Agarró una botella y después, un cuchillo grande. Me cerraron la puerta y sacaron la llave«, contó ante el juez.

Según González, en el momento en que Alarcón tomó un cuchillo, su hermana abrió la puerta para que se fuera. «Cuando salí, me agarraron a piñas. Yo me defendí. Tenía el cuchillo de mi trabajo que usamos en depósito de verduras. No es que ando armado. Nunca en mi vida he apuñalado a nadie. Nunca fui una persona agresiva«, indicó.