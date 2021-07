Arana: “El gobierno no muestra la intención de que el salario le gane a la inflación”

El factor externo es un elemento clave para una economía que tiene al dólar como termómetro, y convive con pandemia y escenario electoral al mismo tiempo. Con ese marco, dialogó con PULSO el economista Mariano Arana. El especialista manifestó que no existen motivos económicos para la inestabilidad cambiaria, aunque la incertidumbre y la política generan la inestabilidad que se observa en el precio de la divisa.

PREGUNTA: ¿Cómo ve el momento que atraviesa la economía?

RESPUESTA: Desde el punto de vista del nivel de tipo de cambio, del volumen operado en el mercado cambiario, e incluso por el nivel de fuga de capitales, no es un momento que debiera ser crítico. La formación de activos externos está hoy muy limitada. Los volúmenes de hoy son muy bajos en términos históricos, respecto a lo que conocemos como una corrida. El nivel de tipo de cambio oficial a nivel comercial, también es bueno en términos reales históricos, no está barato para nada. Sin embargo los tipos de cambio paralelos muestran otra cosa, con una brecha que en el caso del blue, supera el 90%. Esto último sí es preocupante.

P: ¿Es sustentable la ecuación financiera?

R: Tenemos un veranito en relación al precio de las comodities que hicieron que Argentina no explotara entre fines de 2020 y principios de 2021, porque nos estábamos quedando sin reservas. El Banco Central vía comercio, básicamente de cereales y oleaginosas, comenzó a acumular reservas y a controlar el paralelo “legal”. Algunas de esas reservas se gastaron en mantener a raya la brecha cambiaria. Fue medianamente bueno reducirla y hacer que pierdan los que compraban a $180 a fines de 2020, pero sin el éxito de ponerla a valores mínimos o de eliminarla. Con todo, haber sorteado el primer semestre de este año sin que se profundice la crisis cambiaria que existe desde 2019, es bueno. Además, los volúmenes de transacción financiera, sea por servicios o incluso de capital, se redujeron mucho. En el caso de las inversiones de cartera, por ejemplo, ya se fueron casi todas. Por ello se achicó el riesgo de un evento de salida al estilo “Puerta 12”.

P: ¿Es correcta la vuelta de rosca sobre el cepo que ya estaba vigente?

R: Probablemente lo que decimos hoy, pierde asidero mañana. Hoy, lo cierto es que el efecto que se buscó se está logrando. Se frenaron operaciones a través del cambio en la regulación, que es un cambio muy pequeño en los “parking” o en los tiempos que hay que mantener el instrumento en la mano antes de poder operarlo. La realidad es que el cambio del fin de semana no se trata de una cuestión de fondo.

El grueso de la salida de capitales ya sucedió, y por lo tanto, el riesgo de un evento de salida tipo "Puerta 12" tiene escasa probabilidad.

P: Sin embargo la paranoia se traslada al blue…

R: Al que diga que tiene claro el mercado del blue, hay que mirarlo de reojo. Es un mercado chico, en el que hay mayoristas y minoristas, y pocas investigaciones reales de qué es lo que realmente ocurre hacia dentro del mercado. Uno intuye que existen operadores de bolsa que trabajan en el canal formal y en el informal, y tienen capacidad de modificar el precio. Y naturalmente habrá también quién se entera que viene una nueva regulación y sale corriendo a comprar.

P: ¿Y el traslado a precios?

R: El traslado a precios se produce porque durante unos cuantos meses se aceleró la devaluación de oficial, al tiempo que se intentaba contener al paralelo y achicar la brecha. Sube el oficial, sube el precio de las importaciones y el precio interno de los bienes exportables. Ahora, el mecanismo de traslado del blue a los precios, es a través de la presión en el mercado formal. Cuando faltan divisas y aparecen las regulaciones, surgen los mecanismos de incentivo para eludir la liquidación en el mercado único y libre de cambio. Los que tenían que liquidar, liquidan menos, y los que tienen que pagar importaciones, buscan adelantar esos pagos. Eso atenta contra la acumulación de dólares en el Banco Central, que es el único que puede compensar.

P: ¿Tiene plan económico el gobierno?

R: El plan es el Presupuesto, que quedó desdibujado por la pandemia. Lo que veo no me gusta, porque es un ajuste de los ingresos que dependen del estado. Un ajuste deliberado por ejemplo en las jubilaciones, en las remuneraciones de los trabajadores públicos, en el presupuesto universitario. Momentáneamente es una cosa. Pero en los hechos, el gobierno no está mostrando la intención de que los salarios le ganen a la inflación. Si el plan era tironear un poco los ingresos en un mundo cerrado, pos crisis pandémica habiendo reducido los niveles de comercio exterior, bueno, no hay plan. Pero también el gobierno tiene claro que sin exportaciones al menos en el nivel de 2011, unos u$s 90.000 millones, no hay chances de pensar nada hacia adelante.

P: ¿Qué espera respecto a la relación con el FMI?

R: Creo que una alternativa viable, que era tensionar la relación con el Fondo y tratar de buscar un acuerdo inédito, no fue una estrategia utilizada desde el inicio, entonces ahora es todo cuesta arriba. Este año hay vencimientos con el FMI, y salvo que se logre una prórroga similar a la del Club de París, quedan compensados con la llegada extraordinaria de los Derechos Especiales de Giro (DEG). Pero hay que recordar que los DEG son deuda. En el escenario positivo para el gobierno, se toma esa deuda, se usa para pagar parcialmente o reprogramar los pagos, y dilatar un acuerdo para el 2022. El problema es que si eso se hace antes de las elecciones, probablemente va en contra de lo que pide su base electoral.

PERFIL

Mariano Arana es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Además es Especialista en Docencia Universitaria para Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE-UBA), Magíster en Economía Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) e Investigador-Docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento (IdeI).