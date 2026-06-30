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Necrológicas de hoy, martes 30 de junio de 2026

Las necrológicas del día de hoy, martes 30 de junio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

RUIZ, JULIO ARGENTINO

La Cámara de Productores de General Roca participa su fallecimiento acompañanado a su familia en estos momentos de dolor.

Andrade, Susan

Falleció en Neuquén el 26/6/2026 – CJ CUIDAR SALUD – lamenta la partida de su paciente y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

COLPI, FLORENTINA

Falleció en General Roca a los 90 años. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos fueron inhumados ayer a las 16 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

COLPI, FLORENTINA

Con inmenso cariño despedimos a Flora, que durante tantos años acompañó a nuestra familia con afecto, dedicación y generosidad. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros y estaremos eternamente agradecidos.EMPRESA DINIELLO

HUAIQUINAO, EPIFANIO

Directivos y personal del Centro Empleados de Comercio y OSECAC Gral Roca, participan el fallecimiento del padre de su compañero Eric, acompañando a el y su familia en este doloroso momento .

HUAIQUINAO, EPIFANIO

Luis Enrique Campos y familia participan el fallecimiento del padre de Eric,compañándolo junto a sus seres queridos en este momento de dolor.

DI NICOLO, MARIA

Falleció el 30/06/2021 a los 76 años. Al cumplirse cinco años de tu partida te recordaremos con mucho cariño. Tu hermano Antonio y sobrinos Christian, Gisella y Carolina Di Nicolo.

LLOMPAT, DELIA ELENA

Falleció el 29/06/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Luis Chanampa, acompañándolo a él y a sus familiares en este difícil momento.

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