Torre Libertadores II: el proyecto inmobiliario más ambicioso de una alianza consolidada en Neuquén

Codam SA e ICSA Desarrollos vuelven a apostar por la ciudad de Neuquén con el lanzamiento de Torre Libertadores II, un desarrollo que representa el quinto proyecto conjunto de ambas empresas y el más ambicioso desde que iniciaron su alianza en 2006. La obra comenzó en abril de este año sobre calle Santa Fe, entre Ministro González y Alberdi, y prevé su finalización hacia fines de 2029 o comienzos de 2030.

La nueva torre es el resultado de un recorrido de dos décadas en el desarrollo inmobiliario local. Tras concretar los edificios ICSA I, ICSA II e ICSA III, y luego de la experiencia de Torre Libertadores I (entregada entre 2022 y 2023 frente a plaza Roca), las compañías decidieron dar un nuevo paso con una propuesta que amplía la escala del proyecto anterior e incorpora una mayor superficie destinada a espacios comunes, servicios y bienestar para sus futuros propietarios.

Torre Libertadores II en Neuquén: confort y espacios comunes

Ubicada sobre un terreno de 1.150 metros cuadrados, Torre Libertadores II fue concebida como un edificio de uso exclusivamente residencial. La decisión no es menor: el proyecto busca ofrecer un entorno orientado a quienes privilegian la vida urbana, pero también valoran la comodidad, la privacidad y la posibilidad de disfrutar servicios sin salir del edificio.

Uno de los aspectos distintivos será la relación entre departamentos y cocheras. Con 39 unidades y 37 espacios para estacionamiento, prácticamente cada vivienda podrá contar con su propia cochera. Además, todas tendrán dimensiones de 3 por 6 metros, pensadas incluso para camionetas de gran porte, un detalle que dialoga con el perfil de muchos profesionales vinculados a la actividad energética.

El basamento de Torre Libertadores II tiene un ancho de 28,75 metros. El edificio se desarrolla en una torre que se despega de las medianeras. Foto: gentileza ICSA Desarrollos.

“Nuestro público es aquel que busca un estilo de vida diferente, enfocado en el confort, la comodidad y la modernidad”, explica Cristian Martínez, representante comercial de ICSA Desarrollos.

En ese sentido, la propuesta apunta especialmente a profesionales y trabajadores de la industria de Vaca Muerta, empresarios e inversores que buscan preservar capital mediante activos inmobiliarios en el centro de la principal metrópolis de la Patagonia, sin dejar de lado a quienes desean establecer su residencia permanente en una ubicación estratégica de la ciudad.

La elección del terreno también responde a esa lógica. Si bien se encuentra en el centro administrativo y comercial de Neuquén, ofrece una superficie difícil de encontrar en sectores consolidados de la ciudad. Esa amplitud permitió desarrollar un edificio con prestaciones poco habituales.

Entre los espacios comunes se destacan una terraza jardín de 900 metros cuadrados con piscina de cubierta móvil y solárium, gimnasio, saunas, sala de hidromasajes y un SUM ubicado en el último nivel, equipado con cocina, parrillas y terraza de expansión para eventos.

Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto fue desarrollado junto al estudio FMR Arquitectos y pone el foco en el diseño, la materialidad y la iluminación como elementos distintivos de la propuesta.

Vaca Muerta, el boom inmobiliario de Neuquén y una nueva apuesta de Codam SA e ICSA Desarrollos

La decisión de avanzar con Torre Libertadores II también responde al escenario que atraviesa actualmente el mercado inmobiliario neuquino.

Para Martínez, desde la entrega de Torre Libertadores I hasta hoy la ciudad consolidó un proceso de crecimiento impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta. Ese fenómeno modificó el perfil urbano de la capital provincial y fortaleció la demanda de nuevos desarrollos en altura.

“Neuquén Capital está experimentando un crecimiento muy importante. La infraestructura, los servicios y las obras que se vienen realizando generan condiciones que pocas ciudades ofrecen actualmente, y eso hace que el desarrollo inmobiliario sea muy dinámico”, sostiene.

Torre Libertadores II: la superficie total construida será de 7.198 metros cuadrados. Foto: gentileza ICSA Desarrollos.

Según explica, la expansión de la actividad hidrocarburífera también tuvo efectos directos sobre el mercado, con incrementos en los valores de los alquileres y una apreciación tanto del costo de construcción como del precio del suelo.

Ese contexto dio lugar a distintos perfiles de compradores. Por un lado, aparecen jóvenes que buscan acceder a su primera vivienda; también familias que llegan a Neuquén para radicarse definitivamente por motivos laborales; y, finalmente, inversores que encuentran en los desarrollos inmobiliarios una alternativa para resguardar capital.

Dentro de esa realidad, la ubicación elegida para Torre Libertadores II representa otra diferencia respecto de su antecesora. Aunque ambos edificios se encuentran separados por apenas unas pocas cuadras, el nuevo desarrollo se levanta sobre un lote considerablemente más amplio, una condición que permitió ampliar las prestaciones y otorgar mayor protagonismo a los espacios compartidos.

El edificio ofrece una propuesta enfocada en el diseño y la singularidad, tanto desde la forma, la materialidad y la iluminación. Foto: gentileza ICSA Desarrollos.

“Después de Torre Libertadores I entendíamos que debíamos construir un edificio que brindara mayores beneficios a los futuros propietarios”, resume Martínez.

La experiencia acumulada por ambas empresas también respalda esta nueva etapa. Mientras Codam SA aporta más de tres décadas de trayectoria en obras públicas y privadas, ICSA Desarrollos concentra desde 2006 el desarrollo de sus proyectos inmobiliarios, una combinación que dio origen a los cinco emprendimientos construidos en conjunto.

Torre Libertadores II, en números

El edificio contará con 16 niveles y alcanzará una altura aproximada de 65 metros. La superficie total construida será de 7.198 metros cuadrados.

En total se desarrollarán 39 departamentos distribuidos en tres tipologías: 21 unidades de un dormitorio, con superficies cubiertas de entre 47 y 55 metros cuadrados y balcones de aproximadamente 8 metros cuadrados; siete departamentos de dos dormitorios, con 85 metros cuadrados cubiertos y balcones de entre 8 y 12 metros cuadrados; y once unidades de tres dormitorios, con superficies que irán desde los 90 hasta los 160 metros cuadrados, acompañadas por balcones de alrededor de 12 metros cuadrados.

Torre Libertadores II contará con un piso completo de 900 m2 de terraza jardín con piscina con cubierta móvil y solárium. Foto: gentileza ICSA Desarrollos.

El edificio dispondrá además de 37 cocheras distribuidas entre planta baja y primer nivel, sin subsuelo, una característica que simplifica la circulación y optimiza el acceso para los residentes.

Con el inicio de obra ya en marcha, Torre Libertadores II busca convertirse en un nuevo hito dentro del crecimiento inmobiliario de Neuquén, una ciudad cuya expansión continúa impulsando proyectos cada vez más ambiciosos.

Más allá de las torres: un barrio abierto y un nuevo desarrollo residencial La actividad conjunta de Codam SA e ICSA Desarrollos no se limita a los edificios en altura. Desde 2018 ambas empresas también impulsan Parques de Talero, un desarrollo urbanístico abierto ubicado sobre Gobernador Anaya al 2600, en la ciudad de Neuquén.

El barrio cuenta con todos los servicios conectados a la red pública y está integrado por 280 lotes, de los cuales ya se comercializó alrededor del 85%, reflejando la buena recepción que tuvo el proyecto en el mercado.



Dentro de ese mismo desarrollo, las empresas avanzan actualmente con Terranova – Residencias de Talero, un conjunto inicial de cuatro viviendas contemporáneas que priorizan la calidad constructiva y una estética basada en el ladrillo visto, como rasgo de identidad regional.

Cada unidad contará con 90 metros cuadrados cubiertos sobre terrenos de 250 metros cuadrados, con dos dormitorios, placares empotrados, cocina integrada al living-comedor, toilette, baño principal, calefacción por losa radiante con caldera individual, galería con parrilla y un amplio patio.



El proyecto contempla además un esquema de financiación propia de hasta 60 meses, con anticipo mínimo. Se entregará a finales de julio de 2026.

Ingresá al sitio web de ICSA Desarrollos (https://icsadesarrollos.com.ar/) para conocer más de sus proyectos y contactarte.

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